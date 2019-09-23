料9月市況無好轉　零售管理協會：幾十年都未見過咁大浪冚埋嚟

訪港旅客持續下跌，連帶零售銷售數據連跌6個月，其中7月零售銷售按年跌11.4%，為3年半以來最失色的1個月。零售市道疲弱，有人歸究於港府修訂《逃犯條例》後引發一連串的示威衝突，嚇怕旅客及消費者。

遊行示威至9月份仍然持續，香港零售管理協會主席謝邱安儀透露，9月進入傳統的零售業淡季，惟前景困難，估計銷售數據跌幅與8月份差不多，對零售業有挑戰。

其中，8月份中高檔消費跌幅40%到60%不等； 衣服、鞋履的跌幅亦達20%到30%，尤其以旅遊區的跌幅更嚴重。至於即將來臨的十一國慶「黃金周」，她指協會暫時未有相關估算，但估計跌幅與8、9月差不多。

在今年7月，珠寶等奢侈品銷售額按年跌24.4%，為各類消費品中跌幅最大。多類消費品按年跌幅亦超過一成。眼鏡店（下跌17.8%）；電器及其他未分類耐用消費品（下跌17.4%）；藥物及化妝品（下跌16.1%）；服裝（銷貨價值下跌13.0%）。

零售管理協會料示威行動持續，會使香港零售業情況繼續惡化。（路透社）

謝邱安儀：「和理非」亦嚇怕顧客

謝邱安儀稱， 每當有遊行示威出現，商場或街舖都要關門，對零售業影響大，需要關舖的沒有生意；即使之後重開，顧客亦不會即時回來。她又指， 即使是一些商場舉行的「和理非」的行動，如唱歌、叫口號等，都會觸動顧客的心理，令他們離開。

她又指員工工作遇到示威時有一定的壓力，亦聽聞有員工遭暴力攻擊，零售商要顧及員工安全及生意成本的平衡。

冀業主減租 與業界共渡時艱

提到最近有大型商場主動減租，個別街舖業主亦有不同程度的租金減幅，幅度由百分之十幾至百分之二十幾左右不等。她稱目前的情況是自香港零售業開始起飛以來， 「幾十年都未見過咁大浪冚埋嚟」，相比減省人力成本，下調租金才真正幫到業界，呼籲更多地產商減租，與零售業共渡時艱。

據了解：有飲食業打算結業

市場擔心零售業持續疲弱會引發大規模裁員潮。她表示，自去年中美爆發貿易戰以來，本港經濟增長減慢，過去一年已經出現不同程度的挑戰，加上近期的市況，據她所知已有化妝品零售企業開始要求員工過無薪假，亦聽聞有飲食業打算結業，「市況真係困難，有企業出盈警， 大、小型（零售商）各有各不同嘅難度，好睇政治問題幾時完。」