【禁蒙面法】緊急法或違憲　David Webb籲大律師公會提司法覆核　

政府決定引用《緊急法》訂立《禁蒙面法》。有「股壇長毛」之稱的David Webb表示，《基本法》規定了立法與行政的分權原則，引用《緊急法》訂立《禁蒙面法》，或會違反相關分權原則，亦有機會違憲。

David Webb表示，《緊急法》屬殖民時期的法律，從未受過司法審查的限制，而且牽涉範圍相當大，容許行政長官基於公眾利益，制定任何規例，是連《基本法》亦未曾考慮過的權力轉移。

由於沒有本地法律可以在違反《基本法》，《緊急法》或已違憲並可能無效，他希望大律師公會及其他人士進行司法覆核，以申請禁制令去暫停立法。

David Webb又指，就算特首林鄭月娥成功引用《緊急法》，嚴刑峻法亦無法解決問題根源，即特首及立法會的「民主赤字 （democratic deficit）」。David Webb呼籲政府立即啟動民主化，建議廢除功能組別的企業票模式，改為功能組別由從業員投票，此舉不違反基本法，亦毋須取得北京同意。

至於1,200人組成的選舉委員會，David Webb認為可參考美國總統選舉的「選舉人團」做法，擴大功能組別的選民數目。他相信本港財閥會接受制度改變，以避開經濟利益出現更多的損害，此舉仍令他們擁有經濟力量，只是失去直接政治力量。