【禁蒙面法】中銀香港僅中銀大廈分行運作　多間中資行全線停業

特首林鄭月娥昨日（4日）宣布引用《緊急法》通過《禁蒙面法》，旋即引發多區大型示威，個別銀行分行及櫃員機遭受破壞。今早多間中資銀行暫停全線分行營業，其中成為示威者目標的中銀香港（2388），除中銀大廈分行外，其餘分行均暫停服務，而滙豐銀行僅維持5間分行運作。

滙豐僅維持5間分行運作

滙豐宣布，除了滙豐總行、旺角分行、尖沙咀分行、荃灣分行及觀塘分行，而鑑於有公眾活動進行，其他分行暫停營業，建議客戶使用網上理財、流動理財或電話理財服務。該行並將因應情況，進一步公布有關銀行服務的安排。

工銀亞洲、建行亞洲、招商永隆全線停業

昨晚多間中資銀行成為示威者破壞目標，中銀香港形容，昨晚多區的政府、港鐵設施及商鋪遭受大肆破壞、縱火及打砸等嚴重暴亂事件，該行部分分行及自助設備亦受到嚴重破壞，宣布為保障客戶和員工的安全，決定除中銀大廈分行外，其餘分行暫停服務；同具中資背景的工銀亞洲、建行亞洲及招商永隆，亦宣布暫停全線分行營業。

渣打亦宣布，今日僅維持中環德輔道中分行正常運作，其他所有分行則會暫停營業。東亞亦稱，因應交通情況，除中環總行外，其他分行、顯卓理財中心及i-理財中心均於今天暫停服務。

金管局今早亦發出聲明，表示希望公眾對銀行不得已暫停服務予以諒解。當局亦稱，連串的破壞和縱火行為已經嚴重影響市民使用銀行服務，任何形式的暴力破壞行為都應受到譴責，期望社會盡快恢復秩序，讓銀行業能正常運作，服務企業和市民。