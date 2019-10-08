標普確認香港「AA+」信貸評級　展望維持穩定

港府上周循《緊急法》引用《禁蒙面法》，本港社會衝突進一步升級。評級機構惠譽已於9月調低本港信貸評級，惟另一評級機構標普則暫按兵不動，宣布維持本港信貸評級於「AA+/A-1+」不變，展望維持「穩定」，預料本港有力抗衡示威活動帶來的經濟下行壓力。

料本港有力抵禦經濟下行影響

標普表示，認為港府在應對社會訴求時面臨嚴峻挑戰，持續的社會不穩已侵蝕公民社會的凝聚力，並打擊政府政策的效用，將會加劇本港經濟放緩的步伐，預期港府將增加財政開支以刺激經濟。但標普認為，香港強勁的信用衡量指標，有力抵禦相關影響，故此決定維持香港的信貸評級。

惟標普指出，現時本港社會局勢不穩，對經濟造成的影響或長達二至三年，期間企業投資將持續受中美貿易關係緊張影響，而旅遊業、零售銷售及消費亦因示威活動而遭受重劇，但預期「一國兩制」制度將得以維持。

報告又稱，若然本港局勢持續緊張，導致中港關係出現突然轉變，將會大幅減低本港政策的可預測性，並削弱外界對香港自治的信心，屆時或會調低本港評級。但若本港政治環境出現具體改善、社會重拾穩定，以及內地信貸評級提升，則可能調高本港信貸評級。

料地產行業較受示威事件影響

此外標普亞太區首席經濟學家羅奇認為，近日香港示威事件對地產行業影響較大，預料將持續一段時間，貿易表現則受到環球貿易增長放緩影響。惟他認為金融市場與示威相關度不大，影響較低。

他又預期聯儲局今年內或再減息一次，屆時香港亦可受惠，加上政府推出財政政策支持，相信今年香港全年可錄得1.2%增長，明年增長可以回升至1.6%。可是若明年經濟下行壓力加劇，屆時或會調整香港中線經濟增長預測。