【逃犯條例】標普稱商業及經濟前景不明　個別大型項目或縮減規模

由政府提出「逃犯條例」修訂而引發的示威及抗議活動，迄今已有4個月，隨著行動升級，市民日常生活及經濟活動難免受影響。標準普爾環球最新發表的報告，指出由其評級的本地公司多屬低負債﹑經營業務分散，預料本港示威事件帶來的影響屬溫和，惟亦會削弱個別公司的緩衝能力，加上經濟及商業前景不明朗，或會導致個別大型項目會縮減規模。

標普環球指出政經局勢不穩，或會對地產公司及基建公司帶來影響，前者受到商業及消費信心疲弱拖累，後者則面臨服務受干擾，及低交通流量影響。

稱太古最受示威活動影響

標普環球又指出，截至去年底，獲其評級的發展商，其債務對除稅﹑息﹑折舊及攤銷前盈利（EBITDA）的倍數為2.5倍，而收租股的營運資金對債務比率為25%，認為在現行評級，公司在財務上已預留空間應對逆境。

該評級機構又指出，由於長和（0001）及怡和策略業務地區較分散，香港區業務分別為兩者貢獻為EBITDA的5%及30%。可是太古（0019）卻最受示威行動影響。

此外標普環球亦預料受到社會動盪影響，預料本港住宅樓價在明年底時較高峰期跌10至20%，又預期若評級水平較理想的發展商，可以承受樓價及租金跌40%的衝擊，若是緩衝基礎較弱的發展商，相信只可以承受樓價及租金下跌2成的影響。