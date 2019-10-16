【施政報告2019】總商會︰望措施有助香港踏上復蘇與和解之路

行政長官林鄭月娥今天發表其任內第三份《施政報告》，香港總商表示，歡迎《施政報告》中提出的措施，亦認同政府著力解決香港面臨的重大挑戰，並希望這些措施有助香港踏上復蘇與和解之路。

總商會主席夏雅朗說，房屋是香港急需解決的重要議題。行政長官計劃在未來三年提供10,000個單位，可望紓緩房屋短缺問題。加快出售居者有其屋計劃下市民可負擔的公屋單位、增建首置上車盤，以及放寬按揭上限，應可讓更多首次置業人士盡快上車。總商會也欣見政府將研究重建工廠大廈為公營房屋，而這正是本會多年來一直提倡的其中一個方案。

夏雅朗強調，總商會期望政府能夠透過公私營合作和《收回土地條例》，加快開發私人農地和棕地。他促請當局在可行情況下，盡快落實這個多管齊下的策略。

避免大規模裁員 香港須盡快恢復穩定

示威活動持續超過四個月，至今尚未平息，令香港企業和市民無論在情緒和經濟上都大受影響。

總商會總裁袁莎妮表示，若然未能盡快恢復法紀，將會有更多中小企業陷入嚴重財政困難，令愈來愈多市民失去生計。政府早前推出支援中小企的措施，應有助減少企業倒閉，但要避免大規模裁員，香港必須盡快恢復穩定，回復正常。

香港正發展成為創科主導經濟體，報告中把「科技人才入境計劃」擴展至涵蓋科學園及數碼港以外的企業，將能協助企業物色所需的技術人才。

夏雅朗表示，政府一直秉持未雨綢繆的原則，因而累積了龐大的財政儲備。如今香港面對前所未有的内外挑戰，他認同應該審慎動用款項，應對部分根本挑戰，包括房屋、環境、教育及社會議題，而這亦是滿足公眾期望的應行一步。

總商會稱，期望政府能夠透過公私營合作和《收回土地條例》，加快開發私人農地和棕地。﹙資料圖片﹚

修補社會撕裂 還要下不少工夫

總商會在過去數年一直提倡有必要訂立規管影響評估機制，確保諮詢程序透明妥善。

袁莎妮說，很高興政府聽取了商界的部分意見，但仍希望當局能藉此機會著手建立規管影響評估機制。這將有助評估現有或新訂政策的利弊，找出潛在問題，及早預防意料之外的後果，同時亦可讓所有持份者參與其中，掌握具體資訊，從而更有信心採納方案。

夏雅朗總結道，歡迎《施政報告》公布的措施，但要重建香港、修補社會撕裂，顯然還要下不少工夫。他希望《施政報告》提出的措施，是邁向這個目標的堅定一步。