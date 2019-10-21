TVB未回應明年廣告變相減價　學者指電視廣告收費長遠下跌

電視廣播（0511）（TVB）明年廣告費變相減價？據《信報》報道，TVB近日向廣告商發出新一份廣告價目表，有別於過往每年加價3%至5%，翡翠台、J2及財經資訊台明年將維持廣告費不變。此外又下調客戶入場門檻，過往客戶至少承諾投放與去年廣告費100%或以上才獲最優惠的廣告套餐，現時承諾水平降至90%即可，是沙士以來首度跌穿100%。

報道指，若未能完成90%投放水平，可提供額外10%下調空間，降至今年廣告費的81%亦可接受。以最多優惠的套餐計，計算所有折扣後，TVB明年變相減價4%至7.4%。

TVB回覆查詢指，有關資料不便提供，只發放予廣告客戶。

冼日明：電視廣告影響力不斷下降

中文大學商學院客席教授冼日明指出，TVB下調廣告費或與收視率下跌有關，以往，TVB在電視廣告市場有較高的定價權，但隨著網上媒體出現，電視廣告影響力不斷下降，電視難回復以往黃金時間的收視率，估計電視廣告費未來趨勢會持續向下。

他說，廣告商在制定廣告預算時，會考慮客戶觸及和傳播效果等，加上經濟不斷滑落，公司為節省資源，下調廣告預算亦會是考慮之一。至於本港近月的社會事件，令到香港更加撕裂，或引致公司不會在持相反意見的媒體落廣告。