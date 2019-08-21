【拆局】TVB半年收入縮水12%　盈利不跌反升　解構三大原因

電視廣播（TVB，0511）公布截至6月底止中期業績，股東應佔溢利按年升6%，至2.13億元；每股盈利由0.46元升至0.49元，派中期息0.3元，保持不變。 期內，純利雖然上升6%，但收入按年減少12%，由22.31億元縮至19.65億元。盈利幸保不失，多得三大原因。

成本總額大減13%

收入下跌，盈利反而有單位數升幅，原因有三。首先，出名「慳家」的TVB，在成本控制上再建功。上半年成本總額（包括銷售成本、銷售、分銷及播送成本及總務及行政開支）由19.87億元，減少13%至17.24億元，主要由於期內並無錄得聯合製作成本。

廣告收入暫保不失

另外，收入下跌12%，主要由於期內沒有確認聯合製作收入，可幸是TVB最大收入來源——廣告，表現仍然持平。期內，香港電視廣播的廣告收入穩企11.36億元，按年微跌1%。公司解釋，單數年份的電視廣告需求都會微跌，由於缺少奧林匹克運動會或世界杯等大型體育盛事帶來的廣告活動所致。然而，銀行、保險公司及強積金營運商增加廣告開支，此乃受惠於香港推出虛擬銀行及政府推行有關自願醫保計劃、年金計劃及強積金自願性供款的新扣稅措施。

廣告客戶主要為速銷消費品類別，包括個人護理及美容、貸款及按揭、奶粉（嬰兒配方及成人）、保險公司、醫藥及保健品等。

因修例風波引起的撤廣告事件，未反映在上半年業績，下半年廣告收入會否受到影響值得留意。公司在上半年業績亦提到，來自香港業務（特別是傳統及新媒體廣告）的收入將受到本地市場不穩拖累，同時受制於目前本地政局不穩，以及中美貿易爭端所帶來的不明朗因素，「將對我們的廣告業務造成長遠影響」。

TVB今年7月被寶礦力抽起廣告，引起一番風波，下半年廣告收入會否受到影響值得留意。（寶礦力廣告截圖）

myTV SUPER續賺錢 大台網「止血」

此外，TVB的新媒體業務也繼續增長，大台網更成功扭虧。截至6月底，myTV SUPER登記用戶增至超過770萬人，訂購及廣告收入由1.82億元，按年增24%至2.26億元，貢獻分部溢利3,200萬元。

大台網業務集中於社交媒體廣告、電子商貿及活動籌劃，收入則由2,700萬元，增長2.2倍至6,100萬元，並成功扭虧為盈，錄得1,400萬元的分部溢利，去年同期為虧損2,000萬元。

大台網今年上半年成功扭虧為盈。（網上截圖）

星美債券無須額外減值

TVB去年就投資星美（0198）債券減值5億元，致全年業績30年來首度虧損。今年上半年業績指出，董事局已委託外間獨立估值師對星美債券於今年6月30日作出估值，並認為現時無須對星美債券之帳面值作任何改動，也令上半年表現無「驚嚇」。

公司指，特別小組自成立以來即與其顧問和公司緊密無間地合作推動執行和追討工作，希望盡量收回於星美債券的投資金額。公司及特別小組將於未來數月內繼續評估所有可行方案，並於年度完結時評估是否需要作出減值。