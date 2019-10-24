發改委副主任﹕政府在保護知識產權層面　已有工作

中國國務院新聞辦公室昨日舉辦國務院政策例行吹風會，中國國家發展改革委副主任寧吉喆，在被問及「中美經貿談判過程中，美方有沒有就中方的營商環境提出過一些具體的問題和要求？」指出新一輪中美經貿高級別磋商在華盛頓結束，雙方在農業、知識產權保護、匯率、金融服務、擴大貿易合作、技術轉讓、爭端解決等領域取得了實質性進展。

寧吉喆表示，中國政府注重保護知識產權、改善營商環境所做的工作，主要是四個方面。

四層面提升營商環境及保護知識產權

一是加強知識產權的執法，嚴厲打擊侵犯知識產權違法行為。2019年上半年，全國地方人民法院審結知識產權民事一審案件15萬多件，按年上升了80%，審結侵犯知識產權罪一審案件2,000多件，按年上升了約23%。全國檢察機關共批准逮捕涉及侵犯知識產權犯罪案件1,900多件、3,400多人。

二是積極推進修法進程，建立健全知識產權懲罰性賠償制度。2018年底，《專利法修正案（草案）》通過全國人大常委會第一次審議，對故意侵犯專利權行為規定了1至5倍的賠償，法定賠償額由1萬元（人民幣‧下同）以上100萬元以下，提高至10萬元以上500萬元以下。2019年4月23日，全國人大常委會審議通過了《商標法修正案》，將惡意侵犯商標專用權行為的賠償額提高到1倍以上5倍以下，並將法定賠償額的上限從300萬元提高到500萬元。

三是提升知識產權審查質量效率，積極推進知識產權「快保護」。2019年上半年，國外在華申請的專利和商標數量有較大增長，專利增長8.6%，商標增長15.4%，延續了多年以來逐年增長的好勢頭。

四是加強知識產權保護的國際合作，支持企業海外獲權和維權。中國正進一步擴大對外開放，企業發展過程中遇到的知識產權糾紛也會增多。