【中美貿易戰】智囊料12月中前達成休戰協議　惟敵對氣氛不變

美國最後一筆對華徵税籌碼、價值1,600億美元商品仍面臨在12月15日開徵關税的威脅下，有北京的智囊認為中美兩國均有強烈意願達成暫時停火協議，但這層交情薄如紙。

美中10月11日達成「實質性第一階段貿易協議」時，並沒擱置原定兩個月後、即12月15日對約值1,600億美元的中國商品徵新税的計劃，屆時總值5,000億美元的中國對美國年度出口商品額，將全部被加徵懲罰性關税。

香港《南華早報》10月23日發表題為《中國學者督促北京與美簽署貿易停火協議，但對持久戰要早做準備》的文章稱，北京智囊組織預測中美將趕在12月15日前達成暫停貿易戰協議，但預計協議將不會改變雙方的敵對關係，認為有可能形成持久戰。

中國人民大學21日舉行的論壇會上，地產智庫、中國恒大研究院首席宏觀經濟學家羅志恒稱，中國需要一份過渡性質的協議，抵禦貿易戰給經濟帶來的下行壓力，而美國總統特朗普（Donald Trump）需要一場「勝利」促進連任競選宣傳。中國中信證券（CITIC）首席經濟學家朱建芳亦表示，北京同華盛頓均有強烈意願簽署暫時停火協議，「但從中期到長期角度看，達成協議並非意味着雙方解開了多重矛盾。中美將無法停止競爭。」

而中國人民大學國家發展與戰略研究院研究員于春海指出，美方已經做好準備，既然國家政策是更保護主義的，則應當用一些非常規的手段處理貿易問題。比如限制中國電信商華為採購美國技術或是進入美國市場的黑名單手段。于春海提醒，到目前為止，如果查閲美國製造業和總體經濟表現，對外徵税的政策起到的效果並不顯著。與此同時，美國的非常規手段給中國造成的風險則更高。

特朗普密切關注中方採購500億美元農產品進展

11月中旬智利的元首峰會前，中美雙方均釋放願意達成階段性協議的信號。白宮消息稱，特朗普10月21日在內閣會議上對傳媒體表示，本來想讓中國買600億至700億美元的美國農產品，但是最後同意將購買額下調至400億到500億美元，「他們已經開始購買了。事情的發展就是這樣的。我想為此對中國說聲謝謝。」特朗普進一步透露，美國最初的協議是要求中國購買200億美國農產品，是他自己提出要求中國購買更多。

特朗普還讓美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）通報了中美談判的進展。萊特希澤說，當天早上美中舉行了副部級的會議。他與財長姆努欽（Steven Mnuchin）25日亦會與中國副總理劉鶴通電話。萊特希澤還說：「我們取得了重要進展。正如您所說的，我們的目標是在您前往智利前，完成第一階段的協議。雖然還有一些問題仍需要我們去解決，我們會朝著那個目標努力。」

而中國副外長樂玉成22日在北京出席第九屆「香山論壇」時發言說道：「美中兩國已經在雙方的貿易談判中取得了一些進展，只要雙方互相尊重，就能解決任何問題。」樂玉成還稱：「一個多星期前，中美經貿談判取得實質性進展，有望達成一些協定。這個結果說明，中美是能做夥伴的，是能多合作，要為世界、為兩國人民的福祉着想，也要為世界經濟着想。」

路透社10月22日消息稱，知情人士透露，北京方面當天給予多間中國和國際大型大豆壓榨企業，涉及1,000萬噸美國大豆的關税豁免配額。

彭博社消息則稱，此次為第三輪關税豁免，此前中方曾批准大約500萬噸的關税豁免配額。知情人士透露，中國買家同日查詢今年稍後和明年初交貨的大豆報價。

美中均準備了B計劃

不過，另有交易相關人士向路透社表示，特朗普宣布達成「實質性第一階段協議」成果後一週，中國購買了48萬噸價值1.73億美元的巴西大豆，避開美國市場。

而且，中國還在世界貿易組織（WTO）對美國發起24億美元商品的關税制裁反擊戰。路透社消息稱，10月21日獲得的文件顯示，中國在WTO上訴指責美國沒有執行奧巴馬（Barack Obama）政府在2012年收到的WTO關税案裁決，並因此尋求對美國採取價值24億美元的報復性制裁。

另外在7月16日，WTO上訴法官公布了仲裁結果稱，如果美國不取消針對太陽能面板、風力發電塔、鋼瓶和鋁型材的關税，可能面臨中國的制裁。世貿組織爭端解決機構（DSB）將在10月28日複核聆訊。中方表示：「為了應對美國持續不遵守爭端解決機構DSB的建議和裁決，中國請求DSB准許其暫停相關的優惠和義務，所涉及的年度金額為24億美元。」

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）10月21日在接受霍士電視台訪問時亦表示，中美雙方並非必須在下月簽署階段性貿易協議，因為對於美方來說，最重要的是要保證協議在各個方面的「正確性」。羅斯強調稱，這也是特朗普堅持的觀點。