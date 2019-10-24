美國挑起貿易戰火頭　 中國歐盟待遇大不同

美國在同中國和歐盟的貿易戰中表現得截然不同，看似對中國強硬，對歐盟寬容，實則是因具體矛盾有所不同。

美國向蘇格蘭威士忌徵收25%關稅。（Getty Images）

韓國《Dailybizon》10月23日報道，美中貿易戰隨着雙方宣布第一階段協議達成而暫時告一段落，但美國同歐盟的矛盾正逐漸擴大。

世界貿易組織（WTO）10月14日正式授權美國對從歐盟進口的75億美元商品加徵關税。外界普遍認為，這是美國針對歐盟對空中客車公司進行不公平補貼一事採取的措施。

報道指出，圍繞貿易戰，美國對待中國和歐洲的措施截然相反。特朗普在解決同中國的貿易糾紛是，始終依賴國際法之外的手段。許多專家指出，包括互施報復性關税在內的美中貿易戰從本質上來說有很多違反國際法之處。相反，歐盟的非法補貼金問題則完全在世貿組織規定的框架內進行，因此特朗普對歐盟採取的制裁措施在法律上也很少存在問題。

特朗普自我評價稱其採取的攻擊性對華政策比歷史上任何一屆美國政府的對華政策都要成功。實際上，打破不可能達成協議的外界猜想、迅速找到美中雙方都能接受的協商立場達成階段協議，特朗普的對華政策在一定程度上是奏效的。但在同歐盟的貿易戰中，美國始終沒有找到協商的切入點並遲遲沒有進展，在這一點上也同中國不同。

美國對待中國和歐盟的策略不同與具體的矛盾有關。美國同歐洲在經濟或安保方面構建值得信賴的關係，雙方的矛盾從本質上來說只有一個，即歐盟的措施是否違法國際貿易法。因此，美國政府正在逐漸研究相關法律條文，等待法律的審判。

而美國同中國的矛盾更加複雜。從知識產權問題到中國政府的操縱匯率問題，美中雙方想要逐條解決顯然是不可能的。更何況特朗普發動貿易戰的理由，即美中兩國貿易不均衡問題本就不屬於國際法討論的範圍。