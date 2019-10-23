【中美貿易戰】中國高官：不會拿核心利益做交易

美國總統特朗普（Donald Trump）10月21日說，中美之間的貿易談判進行得相當順利，對中美第一階段協議的簽署表示樂觀。而中國在傳出進口美國大豆消息的同時，試圖透過世界貿易組織（WTO）對美國做出反制措施。此外北京官員也強硬表態稱，中國不會拿核心利益作交易。

路透社援引三名知情人士消息稱，中國政府10月22日向中國國內和國際大型大豆加工商發出從美國進口大豆的免税份額許可。

其中兩人表示，得到免税進口份額的包括中國國有企業、私營企業和主要國際貿易公司。一名信息來源則表示，這次涉及的份額總量達到1,000萬噸。全球農業貿易消息平台AgriCensus也報道了這一數字。

德國之聲中文網10月22日報道稱，除了妥協讓步之外，北京政府同時也對美國展開反制行動。中國正在尋求對美國採取報復性制裁，理由是WTO曾經在美國前總統奧巴馬（Barack Obama）執政時期做出的一項關税案的裁決，而中國認為美國沒有妥善遵守世貿組織的裁決。

中國指控美國對中國出口商品濫用反補貼關税，涉及的商品包括太陽能面板、風力發電塔、鋼瓶和鋁型材等，相當於高達73億美元的出口額。

中國要求世貿組織的爭端解決機制（DSB）授權，暫停對美國的相關優惠和義務，涉及的年度金額總額為24億美元。

世貿組織爭端解決機制將於10月28日召開例會。美方代表可能會在會議上對中國提出的報復措施提出質疑。

隨着中美貿易談判似乎有所進展，多名中國官員也在近日集中就兩國貿易關係表態。10月22日，中國工業和信息化部新聞發言人黃利斌在一場新聞發布會上批評美國政府「打着經貿摩擦的幌子」，對中國實施高新技術封鎖。

黃利斌還談到美國所設立的 「實體清單」，認為華盛頓的這一做法使得部分對美依存度較高的行業和產品的出口「受到了一定影響」。黃利斌強調，總體來看，這並不能傷及中國科技發展的基本面，部分科技企業的短暫波動也不能影響中國科技水平發展長期向好的態勢。

而中國外交部副部長樂玉成在北京召開的香山論壇上講話時也提到了中美經貿摩擦的話題。樂玉成表示：「一個多星期前，中美經貿談判在一些領域取得實質性的進展，而且有望達成一些協議，這個結果就說明中美只能做夥伴，只能多合作。」樂玉成並表示，只要相互尊重，平等合作，「中美之間沒有解決不了的分歧」。

但樂玉成同時警告稱，中國不會拿核心利益作交易，「無論是在陸上，還是在海上，無論是在台灣、香港，還是在新疆、西藏，任何人都不要幻想讓中國吞下損害自身利益的苦果」。