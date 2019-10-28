【逃犯條例】零售數字料全年錄雙位數字下跌　年底或現裁員潮

反修訂「逃犯條例」引起的示威持續，港人消費意慾疲弱。零售管理協會主席謝邱安儀今早（28日）接受電台節目訪問時，料今年全年的零售數字會錄得雙位數的跌幅。她歡迎政府早前推出的紓困措拖，但認為只有地產商及業主減租方能夠使業界渡過難關，又相信未來會出現結業潮及裁員潮。

零售管理協會主席謝邱安儀相信年底會出現裁員潮。（黃舒慧攝）

零售管理協會主席謝邱安儀今早（28日）接受港台節目《千禧年代》指，8月份的零售數字按年下跌23%，形容跌幅誇張。其中，高價品如鐘錶等下跌近50%、化妝品類下跌30%。

她表示，由於8月是暑假是旺季，所以基數大；相信9月的零隻數字的跌幅不會太大。惟她認為，受中美貿易戰等因素的影響，由去年年尾開始零售數字已經出現升幅收窄，料今年全年的零售數字會錄得雙位數的跌幅。

示威區及遊客區人流減七至八成

對於近日示威的影響，謝邱安儀承認有部分在示威區的商鋪因而要關門，本月更有不同的商場提早休息，加上外來的旅客減少，估計示威區及遊客區的商鋪人流大減最少七至八成。

被問到政府的紓困措拖，謝邱安儀表示是歡迎，但質疑措拖的成效，「我們很少店鋪是位於政府地，以及其他20多項減免都幫不到多少」，促請大地產商及業主可以減租6個月等，方能夠直接幫助業界。她稱，自去年底起受中美貿易戰影響，已有零星的中小企結業，不過自6月開始，協會收到大連鎖店預告要結束分店，「相信會陸續看到零售業結業的情況，街上的空鋪也是有增無減。」

有在大型連鎖電器商工作的聽眾陳先生稱，店鋪在東涌主要服務內地客的商場內，惟近日「全日一張單都開不到」，透露大部分同事在新年後均會考慮轉至機場工作。他坦言：「家電不是日用品，幾年才換一次，我個人在現時環境都無心情消費。」

謝邱安儀回應指，協會過去收到不少員工反映，公司要求他們放無薪假期，「一定會有裁員潮。」至於何時發生？她僅稱，難以預計未有正面回應。