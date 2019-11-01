中原王美鳳：受轉按尾班車帶動　10月現樓按揭近1.2萬宗

根據中原按揭研究部及土地註冊處最新數據顯示，2019年10月份現樓按揭登記共錄11,837宗，相對9月份9,211宗增加28.5%。中原按揭董事總經理王美鳳表示，主要是因為轉按優惠尾班車效應帶動，10月現樓按揭登記量增至2011年6月後新高。但預期隨著巿況偏軟、轉按尾班車效應逐步減弱，未來月份現樓按揭登記將減少。

受轉按優惠尾班車效應帶動，10月現樓按揭登記量增至2011年6月後新高（資料來源：中原按揭研究部及土地註冊處）

中銀連續4個月現樓按揭套冠

數據顯示，四大銀行巿佔率按月回升0.7個百分點至佔75.1%。中銀香港（2388）10月份巿佔率按月增6.4個百分點至佔33.6%，排第一。恒生銀行（0011）期內現樓按揭登記巿佔率按月跌1.1個百分點至16.7%，維持排名第二。滙豐銀行巿佔率受牽頭調整按揭優惠影響，巿佔率按月再減1.4個百分點，10月份佔15.5%，排第三。而渣打銀行則跌3.2個百分點，市佔率10%，排第四。

中銀連續4個月成為單月現樓按揭首，首10個月累計登記量亦已超滙豐。滙豐在樓花按揭登記連續13個月排第一，原因是一手樓花交易期長，令樓花按揭登記表現滯後。