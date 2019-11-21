卓佳：香港今年首3季集資額達79億美元　領先紐交所及納斯達克

卓佳集團公布2019/20《全球貿易分析、亞太投資展望和IPO指南》，公司行政總裁樓楊斌官（Lennard）表示，對於未來亞太地區國家生產總值（GDP）、外國直接投資以及貿易情況，持樂觀正面看法。

他解釋由於過去歐洲政治及經濟不穩定性，如英國脫歐問題，以致投資者對該市場缺乏信心。過去，美國許多投資者會選擇中國內地、香港及新加坡作為投資首選。在2017及18年，亞洲地區投資金額按年升4%，全球其他國家及地區按年跌13%。「以去年為例，有512億美元流入中國內地及香港，佔整體亞洲地區的49%。」他相信，亞洲地區將會繼續增速發展至2030年，而30個重要城市之中，有21個位於亞洲。

中美貿易戰致中概股回流

至於IPO方面，亞洲地區將會繼續活躍。他解釋，自今年9月港交所成為全球最活躍的IPO市場，今年首3季總集資額79億美元，高於納斯達克的70億美元，和紐約證券交易所的30億美元的集資額。

此外，中美貿易戰將會令更多在美國上市的中國企業，回到香港市場，如近日正籌備掛牌的阿里巴巴（9988）。至於其他亞洲地區方面，新加坡就吸引了馬來西亞及印尼企業當地上市。他特別提到，東南亞地區的初創文化強勢發展，將會進一步令IPO市場活躍。

Lennard指，香港示威活動不絕未有影響投資者信心，如阿里巴巴正籌備在港上市。（資料圖片）

示威活動未有影響外資上市決心

Lennard指，即使近日香港示威活動不絕，但未有影響投資者信心，仍有許多外資企業渴望能在香港上市，估計明年本地IPO數目與今年接近。年內，公司為84間企業新股提供服務，去年為119間。而最需要上市集資企業為科技、製造及原材料。