阿里巴巴最終發售價定於每股176元　傳凍資960億元成凍資王

阿里巴巴（9988）公布，由國際發售和香港公開發售組成、共計發行5億股普通股的全球發售確定發售價，為每股發售股份176元。今次公司招股價上限為188元。

每股美國存托股代表8股股份計，發售價為每股180美元；即較該公司於周二在紐約收市價185.25美元，折讓約2.8%。

阿里巴巴美股盤前跌1.21%，報183美元。

集團預計本次全球發售募集資金淨額料約880億元。值得一提，阿里巴巴已向國際包銷商授出可自2019年11月20日起的30日內行使的超額配股權，可要求集團按發售價額外發行最多合計7,500萬股股份。

阿里巴巴預期將於11月26日在主板上市交易。今次公司來港集資，資金用於實施其戰略，包括驅動用戶增長及參與度提升，助力企業實現數字化轉型升級，以及持續創新和投資長遠未來。

有傳阿里巴巴公開發售部份錄得超額認購逾40倍，凍資額逾960億元，成為今年香港新股凍資王。

傳國際配售錄數倍超額認購

另一方面，據市場消息人士指出，國際配售錄得數倍超額認購，有份入飛者包括來自中國的基金，及其他國家主權基金。

香港公開發售部份反應理想，大幅超額認購，並啟動回撥機制至佔是次發行股份數目10%。

今次獲分貨的投資者，為高質素投資者。