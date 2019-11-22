港人移民意欲增　美聯移民顧問料本月查詢量創新高　葡國最受歡迎

本港社會運動持續多月，移民成為港人間的熱門話題。有移民顧問數據顯示，移民查詢宗數持續攀升。美聯移民顧問公布，截至11月中旬，已錄得約200宗查詢，估計11月查詢量可攀升至400宗，創歷史新高；而上月查詢量約350宗，較9月的300宗上升16.67%。

值得留意是，該機構在5月（反修例運動開始前）僅錄約20宗查詢量，至6月已上升2倍至約60宗，7月及8月分別急升至約100宗及200宗。美聯移民顧問移民顧問總監黃秀穎認為，移民是長遠計劃，政治事件只是其中一個移民考慮因素，亦要考慮當地經濟、就業市場、投資潛力、生活配套及升學等因素。

美聯移民顧問移民顧問總監黃秀穎（圖右）指出，不少市民選擇「先移民 後移居」。（鄺月婷攝）

她續指，市民在出席移民講座及索取基本資料後，會先計算自己能否通過資產審查，因即時移民有一定困難，包括金錢上的考慮及或需「坐移民監」，加上傳統移民國家美國及英國的移民門檻收緊，故不少人選擇「先移民、後移居」，獲得當地公民身分後，再決定會否長住。當中較為熱門的國家是：葡萄牙、馬來西亞及澳洲（按受歡迎程度排列）。

視葡萄牙入歐盟跳板

葡萄牙成為港人移民的首選國家，美聯環球營業董事周定國解釋，該國移民門檻較低，每年只需要住滿7日，滿6年便可申請成為葡萄牙公民兼入籍歐盟。不少人希望藉此作為跳板，到其他歐盟成員國居住及工作。

至於馬來西亞有不少國際學校，學習環境較佳，學費相對較為廉宜，當地中學可以銜接英、美、澳、加的大學，吸引了不少家長讓子女到該國升學。

另外，除了移民查詢量上升，美聯移民顧問的海外教育查詢量亦有攀升，由7月的約10宗升至9月的約90宗，升幅高達8倍。