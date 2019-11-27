被批「曱甴王」、「縱容犯罪」　李嘉誠：要不招風雨確實不易

反修例風波持續，事件除了提升至外交層面，甚至是中、美之間的外交角力外，香港一班俗稱「大孖沙」的超級富豪，亦受到親中人士，以至內地官媒的批評。

首當其衝的可說是長和（0001）創辦人李嘉誠，自9月表態，提到年輕人要體諒大局之外，執政者「都能夠對我們未來主人翁， 亦都能夠網開一面。」後，就成為抨擊對像，中央政法委在一篇評論文章中指其「縱容犯罪」；工聯會會長吳秋北，更在Facebook貼文嘲諷他是「曱甴王」。

李嘉誠：一國兩制 總有意見分歧

《路透》最近發表了一篇提及北京與本港商界精英之間關係變化的專題報導，李嘉誠以書面回覆，「在社交媒體的世界，有些人別有用心散播惡毒猜疑和假消息，破壞互信。此時此刻要不招風雨，確實不易。」

提到《逃犯條例》所引發的風波，李嘉誠的發言人指「逃犯條例已撤回，多說也無謂。」被問到就內地似乎對本港日益加強控制，發言人表示，「對於一國兩制，總有意見分歧，但一路走來也還不錯，雙方須做實事，謀求制度創新，一國兩制不光是一項合併。」

李嘉誠回應外界批評，指「有些人別有用心散播惡毒猜疑和假消息，破壞互信。此時此刻要不招風雨，確實不易。」（資料圖片）

不過，報道又指，在國家主席習近平治下，他曾希望本港商界及富豪要肩負社會責任。對於《路透》問及習近平對本港富豪在維持社會穩定方面有何期望時，李嘉誠以他的慈善活動作為回應。

「我設立的慈善基金會於1980年成立，大力支持教育、醫學研究和公益事業，當時已投入三分之一個人資產。基金會約80%的項目在大中華地區，捐款總額已逾260億港元，在這敏感時刻，我們不妨積極進取，勇於面對問題。」

長和多次被指於內地「撤資」，李嘉誠（右一）表示，「我不肯定那些噪音是否有計劃的，但對那些莫須有的指責，我已經習慣了。」（資料圖片）

曾被《人民日報》批評 李嘉誠：已經習慣了

2015年長和系重組及遷冊，《人民日報》在社交媒體上發表評論文章，指「李嘉誠在好的時候同享福，遇到困難卻不能共度難關。」李嘉誠對《路透》表示，「你到了我這個年紀，便會懂得怎樣不為外界噪音所動。我不肯定那些噪音是否有計劃的，但對那些莫須有的指責，我已經習慣了。」

近年長和多次被指於內地「撤資」，路透引用數據指，自2015年起，長和在全球5億美元或以上的交易（包括債務）超過700億美元，惟涉及香港或中國的投資不到10億美元；期內集團從中港兩地減持投資共4次，總額超過110億美元。

發言人就表示，長江集團是眾多香港公司中，內地業務規模最大的一家，「我們有很多項目在中國，也很積極在世界各地拓展巨大的投資機遇。」