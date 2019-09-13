李嘉誠︰寬容不等於縱容　不等於無視法律程序

李嘉誠基金會發新聞稿指，對於李嘉誠於9月8日在慈山寺的言論被曲解，李嘉誠透過發言人表示十分遺憾，並指多年已習慣了那些莫須有的指責，永遠會虛心接受批評，但最為重要的是「寬容不等於縱容，不等於無視法律程序」。李嘉誠重申對任何暴力，包括語言暴力，對任何衝擊法治的行為都不能接受。

新聞稿又稱，李嘉誠由衷希望，各方能尋求空間，而非挑動矛盾，讓香港局勢降溫，社會才可展開對話。另外，李嘉誠基金會又指，該會自於1980 年創立，主要專注於支持教育和醫療項目，並於 1981年創辦汕頭大學。李嘉誠基金會至今已捐出總款逾250億港元，其中約80%項目在大中華地區。

官媒疑「曲線」回應「網開一面」

長和資深顧問李嘉誠9月8日到慈山寺出席活動，並表示希望年輕人能夠體諒大局，又呼籲執政者對未來主人翁網開一面。他當時向在場人士表示，香港現時面對非常大的衝擊，希望香港人能夠渡過這個難關，亦盼年青人能體諒大局，而「執政既（執政者）能夠對我地未來主人翁網開一面」，他又稱法律與人情雖然有衝突，「但政治問題都要兩方面，大家能夠為對方諗一諗」，「好多大事都可以化為小事」。

然而，事有巧合，《人民日報》今日以「解決住房問題，香港不能再等了！」為題，指出香港的居住問題有目共睹，而且正變得日趨嚴重，內文提到︰甚麼才是對香港未來負責？甚麼才是對年輕人「網開一面」？這才是﹙解決住房問題﹚。