貿發局主席林建岳：大灣區關鍵在於互聯互通　優勢互補

國務院於今年2月出台《粵港澳大灣區規劃綱要》，銳意將三地打造成新型智慧城市群。香港貿易發展局主席林建岳，出席「《香港 01》2019 經濟高峰論壇」時表示，建設粵港澳大灣區的關鍵在於互聯互通，局方將以三大策略協助推動大灣區發展。

基建對接有助多地協作

林建岳出席論壇時指出，粵港澳大灣區「9+2」的城市必須加強各方面的互聯互通，以加強不同城市間的優勢互補。他舉例指，香港大專院校的科研實力，可配以深圳的應用科技能力和應用場境，但要「落地」就要與廣東傳統的工業結合，及後香港更可協助企業融資，以及對外聯絡等。他認為，港珠澳大橋、高鐵等基建的落成，將令多地協作更加便利。

林建岳（圖左二）透露，貿發局明年初將會到廣州舉行大型推廣活動，向當地消費者推廣本港的生活潮流品牌，促進兩地文化交流。（歐嘉樂攝）

除了基建互通，粵港澳大灣區企業的相互了解同樣重要。林建岳介紹指，貿發局將以三大策略推動大灣區發展，包括建構雙向的國際合作平台、協助香港與大灣區企業發掘走出去的機遇，以及促進B2C的商機。他續稱，局方不久前舉辦一年一度的亞洲金融論壇（AFF），促進雙向金融發展投資，又舉辦了以產業升級為主題的活動，鼓勵大灣區企業以香港作為提升科技應用的平台，例如廢物管理、交通系統等範疇。

對於有指本港年輕人對建設大灣區態度未算積極，林建岳認為大灣區始終屬全新概念，港人對其存有疑問不足為奇，期望多作推廣，協助海外企業及初創了解如何經過香港進軍大灣區，以及箇中的優惠政策等。