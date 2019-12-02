Alipay HK陳婉真：冀用戶在內地支付時通行無阻

Alipay Payment Services（HK）Limited行政總裁陳婉真，今日於「《香港 01》2019 經濟高峰論壇」表示，她在過去多年嘗試過製造好多「錢包」，至今終於有Alipay HK，在今年3月Alipay HK服務已推出大灣區，10月更推至全國，雖然暫時不可能在所有商戶交通應用，但希望Alipay HK的用家可以有如國內的支付寶一樣在內地通行無阻。

陳婉真指，使用國內支付寶需擁有國內銀行、電話號碼，並以實名認證。而Alipay要在港成立一個合資公司（JV）是因為要做一個生活平台，因為錢包只是基本支付工具，需要生活本地化，而成立JV正正可以結合到螞蟻金服（Ant Financial）的強勁技術，以及長江和記（0001）的龐大零售網絡，強強聯手下配合港人的生活習慣，提供更佳的服務。

Alipay適用於5萬個零售點

陳婉真稱，目前Alipay HK有約200萬個用戶，以及超過5萬個零售點可用到Alipay的支付服務。她指出，不論八達通、Visa、Master等公司即使已營運多年，但應用點都沒有Alipay這樣多，原因是當小商戶即使未有生意收入時，可能要為初始安裝支付裝置已需花逾萬元費用，其後每個月仍需支付保養費。相反，Alipay的User Scan只需印刷一些QR Code便可以收費，令到支付智慧化更加迅速。

Alipay Payment Services（HK）Limited行政總裁陳婉真（右）指，Alipay HK在今年3月服務已推出大灣區，10月更推至全國。（羅君豪攝）

促進支付智慧化

Alipay希望提供無縫支付經驗，即使去到外國，不需要另外下載APP，都可以利用Alipay HK透過港元做本位，不需要擔心匯兌及匯價。另外，由於Alipay是科技公司，透過BlockChain去中間化，免除交易費，直接顯示匯率，自動顯示港元計價，並可以即時交易。而對於內地旅客，當他們接入Alipay的平台，無論港紙或人民幣都接受，可以將國內消費者的人民幣轉為港紙支付給商戶，希望提供最簡單的支付體驗。