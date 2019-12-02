香港科技園公司行政總裁黃克強：大企業創新　先要改變管理文化

近年本港大力推動創新科技的發展，香港科技園公司行政總裁黃克強表示，企業要創新轉型，首先要改變企業文化。

他出席「《香港 01》2019 經濟高峰論壇」時分享，本港有不少中小企業，管理文化都是以季度業績為主導，要做好風險管理等，對投資是「只許成功」；相反初創企業「失敗係好正常」。兩種文化大大不同。

因此他認為，企業要「由上而下」改變對投資創科的取態，如機電工程處就有將部分資金，劃分出來作科研。另外，科技園亦有提出措施，促進大型企業與中企業之間的交流，通過互相學習去進步。

黃克強（右二）指，科技園平均每1元的CVF投資，便成功吸引私人市場投資13元。（盧翊銘攝）

創業不是年輕人專利

他又笑言，創業不是年輕人專利，「科技園入面，有啲50、60歲都創業，如果我唔係做科技園（行政總裁），我自己都會創業。」他強調，香港的創科環境很好，「有市場、有資金、有人才」。

另外，科技園於2015年設立科技企業投資基金（CVF），當中5,000萬元的起始資金已於2018年全數完成，而平均每1元的CVF投資，便成功吸引私人市場投資13元。現時正待政府通過新一輪的撥款。

黃克強表示，2017年香港有2,000間初創公司，短短兩年來已經增約4成至3,200多間，「走出去」的香港公司有商湯科技及Lalamove等。目前科技園會提供資金，為有志投身初創的人士提供資金，測試自己的想法，「有啲人唔想開公司住，我哋會提供資金，等你試一試自己個想法。」