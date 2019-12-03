林鄭月娥：經濟進入嚴峻局面　短期內推第四輪紓困措施

行政長官林鄭月娥早前表示，有意成立獨立檢討委員會，但無助平息社會爭議，上周日再有激烈警民衝突。林鄭月娥今日（3日）出席行政會議前會見傳媒，料回應近日事件，《香港01》會現場直播。 林鄭月娥表示，近日多項經濟數據顯示，香港經濟進入嚴峻局面，包括十月零售數字按年下跌24.3%，預期失業率會上升，政府短期內會推出第四輪紓困措施，她已經要求各司局長除了遏止暴力外，亦要以紓困角度，協助業界解決困難，措施詳情由財政司司長陳茂波公布。

林鄭月娥表示，政府短期內推出第四輪紓困措施。（張浩維攝）

對於美國通過《香港人權與民主法案》，林鄭月娥表示，政府對有關法案表示強烈反對及遺憾，批評完全無必要、無理據，反問「香港市民哪方面自由受損」。至於中央昨日推出兩項反制美方措施，林鄭指有關事宜屬外交事務，特區政府會作出配合。林鄭承認《人權法案》對商界造成信心上的影響，但目前未預計到影響某個界別。

林鄭又指，期盼在區議會選舉前後得寧靜可以持續下去，為了讓香港經濟和民生不受影響，社會需要一個無暴力的環境，可惜過去周末仍出現暴力場面，形容是為本來稍為平靜的環境潑下冷水，她希望暴力行為可以盡快停止。

對於全國人大法工委等中央機構早前就《禁蒙面法》司法覆核案發表評論，林鄭稱理解中央對有關個案的關注，但強調香港司法獨立。