【虛擬保險】Bowtie稱客戶平均年齡34歲　明年擬推癌症保

本港首間獲保監局發牌的虛擬保險公司Bowtie（保泰人壽），於4月推出旗下首個自願醫保（VHIS）產品。公司聯合創辦人兼聯合行政總裁顏耀輝表示，開業半年以來業務表現理想，客戶偏向年輕化，平均年齡為34歲，又預告明年上半年將推出新產品應市，包括醫療及癌症保障。

Bowtie於去年12月獲保監局循「快速通道」發牌，至今共推出3款產品，包括自願醫保標準計劃及靈活計劃各一。顏耀輝會見記者時指，公司客戶以專業人士為主，最多為金融業及資訊科技業人士，大部分會自行比較3至5家保險公司的產品，超過四成於晚上及凌晨時份投保。

擬5年內達致收支平衡

公司於4月起推出自願醫保產品，顏耀輝指投保標準及靈活計劃的客戶「一半一半」，計劃於明年首兩季推出以醫療為主的新產品，包括癌症保障等，以滿足客戶的醫療需要。他又指，公司獲發牌時的計劃，是於5年內達致收支平衡，但認為現時言之尚早。

有別於傳統保險公司倚重代理銷售，虛擬保險公司以互聯網平台為「主場」。顏耀輝透露，綜合約80名客戶的資料，超過85%客戶可自行完成網上投保，全程無需客戶服務協助；其後除了個別需要補交資料的申請，大部分保單可於24小時內獲批核。至於索償方面，公司可於3個工作天內發放賠償，計及公司向客戶提供的獎賞計劃「Bowtie Cash」，償付比率達99%。