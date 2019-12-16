中國11月社會消費品零售總額　增長8%至3.81萬億元人民幣

中國國家統計局公布，今年1月至11月，全國城鎮新增就業1,279萬人，完成全年目標任務的116.3%。11月份，全國城鎮調查失業率為5.1%，其中25歲至59歲人口調查失業率為4.6%，31個大城市城鎮調查失業率為5.1%，均與上月持平。全國企業就業人員周平均工作時間為46.7小時，按年增加0.5個小時。

消費已是拉動中國經濟上行的重要力量。（VCG）

此外，11月份，社會消費品零售總額38,094億元人民幣，按年名義增長8%（扣除價格因素實際增長4.9%，以下除特殊說明外均為名義增長）。其中，除汽車以外的消費品零售額34,629億元，增長9.1%。

2019年1月至11月份，社會消費品零售總額372,872億元，按年增長8%。其中，除汽車以外的消費品零售額337,951億元，增長9%。

按經營單位所在地分，11月城鎮消費品零售額32,345億元，按年增長7.9%；鄉村消費品零售額5,748億元，增長9.1%。1月至11月城鎮消費品零售額318,614億元，按年增長7.9%；鄉村消費品零售額54,259億元，增長9.0%。

按消費類型分，11月，餐飲收入4,964億元，按年增長9.7%；商品零售33,130億元，增長7.8%。1月至11月，餐飲收入41,896億元，按年增長9.4%；商品零售330,976億元，增長7.9%。

2019年1月至11月份，全國網上零售額94,958億元，按年增長16.6%。其中，實物商品網上零售額76,032億元，增長19.7%，佔社會消費品零售總額的比重為20.4%；在實物商品網上零售額中，吃、穿和用類商品分別增長29.6%、16.5%和19.8%。