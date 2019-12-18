蘭桂坊行政總監料部分商戶今年生意跌雙位數　冀12月生意持平

12月是酒吧業的黃金檔期，近期港鐵收車時間恢復正常，社會氣氛有所改善，不少酒吧紛紛推出優惠吸客。蘭桂坊內20多間餐廳推出「Spread The LOVE（想愛就愛蘭桂坊）」活動，提供餐飲及節日限定菜單優惠，折扣低至六折。蘭桂坊餐娛概念行政總監陳錦輝表示，商戶有見消費氣氛回穩，希望透過優惠帶動市民消費，期望12月整體生意額持平。

他又預測今年部分蘭桂坊商戶的生意額錄雙位數跌幅，部分商戶生意跌幅較少，希望明年生意會好轉。

最近地鐵收車時間正常，因交通方便，帶動蘭桂坊的人流回升。陳錦輝指蘭桂坊的酒吧及食肆生意均開始上升，更有個別餐廳推出如：主菜送一送一的優惠，亦有餐廳推出Happy Hour（歡樂時光）酒類優惠。

對於酒吧業推低至1折的小食優惠，他認為這些只是短期的優惠措施，主要希望鼓勵市民消費；惟生意回升的關鍵是市民的消費意欲有否轉好，而且不能長期推出較大的折扣，客人反而會較為著重食品、飲品及服務的質素。

蘭桂坊餐娛概念行政總監陳錦輝指，9月地鐵提早收車，對商戶的影響較為顯著，開始有食肆生意跌到雙位數或以上，9月至11月生意均有嚴重影響，但未見大規模結業潮。（資料圖片）

暫未有大規模結業潮

訪港旅客已連續多個月按年下跌，在10月及11月，分別跌43.7%及56%。蘭桂坊作為旅遊景點，以往部分生意額靠遊客帶動。陳錦輝坦言蘭桂坊有兩成或以上的客人是旅客，訪港旅客人數下挫，對生意有一定影響，但目前只見少數酒吧結業，暫未有大規模結業潮。

1至2月為酒吧業淡季，他建議政府可考慮推出消費劵，或效法外國的消費稅減免措施，推出類似獎賞式現金回贈，惟只適用於本地消費，透過循環消費推高市民整體消費意欲。