美股新年齊創新高　蘋果股價突破300美元

美股三大股指數齊創收市新高，道指收升330.36點，或1.16%，報28868.80點；納指漲119.58點，或1.33%，報9092.19點；標普500指數升27.07點，或0.84%，報3257.85點。

科技股領漲大盤。道指成分股蘋果漲超2%，歷史上首次突破300美元關口。芯片股AMD漲超6%，美光科技漲約3%，特斯拉和亞馬遜也漲超2%。B站漲超10%，百度和拼多多各漲約9%。

AmeriVet Securities公司美國利率主管Gregory Faranello表示：「2020年，國際股市開局穩健，2019年的上漲動力仍在提振市場。但很難現象2020年股市還還能提供2019年那麼高的回報。」

美股新年延續漲勢 道指創下新高。（VCG）

在2020年的第一個交易日，市場風險投資偏好大為提高，原因可能是全球央行進一步寬鬆的預期。

中國央行降准以刺激經濟增長。1月1日下午，中國人民銀行宣布將於2020年1月6日下調金融機構存款準備金率0.5個百分點（不含財務公司、金融租賃公司和汽車金融公司），釋放長期資金約8,000多億元人民幣（1元人民幣約合0.14美元），這是央行自2019年以來的第四次降準。

分析指出，中國央行降準之後，接下來市場考慮降息的預期；關於全球其他央行，由於經濟增長擔憂加劇，央行進一步寬鬆預期高企。這料將有利於風險資產。

儘管全球股市在2020年開局良好，但投資者將繼續追蹤國際貿易局勢的發展以及地緣政治風險。美國總統特朗普（Donald Trump）表示，他將於1月15日在白宮簽署國際貿易協議，並參加在更晚一些時間開始的新階段談判。

對於2020年，分析師Carter認為，上半年美股將繼續走高，甚至多次創下新高。但進入夏季後，市場將遭遇阻力。到美國大選到來之際，美股會出現明顯下跌，但大選後會回升。

Moody Analytics首席經濟學家Mark Zandi2019年曾預測2020年美國將迎來衰退。他最近表示，儘管2020年美國衰退到來的可能性有所下降，但下個十年初衰退到來的風險仍然很大。最關鍵的是，美國經濟增長緩慢，難以創造出足夠工作崗位來將美國失業率維持在低水平。

此外，美國還面臨着巨大的財政赤字問題，以及大量債務問題。Zandi表示，如果美國經濟增長進一步放緩，那麼失業率會開始回升，一旦這種情況出現，那麼衰退的風險就變得非常現實了。

市場還在關注多家制藥廠集體提高美國處方藥物價格事件。當地時間1日起，輝瑞、葛蘭素史克及賽諾菲等全球大藥廠，計劃上調美國逾200種處方藥價。藥價調漲或再度在大選前掀起熱議，牽動現任總統特朗普的選情。

經濟數據面，美國勞工部宣布，截止12月28日當週，美國首次申請失業救濟人數為22.2萬人，預期22萬人，前值為22.2萬人。