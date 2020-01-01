2020麥當勞連續八日優惠！全日早餐、$10麥樂雞9件　內文附優惠券

2020年第一件做的事，當然要食個滿足的早餐！麥當勞由2020年1月1日起，推出「連續八日驚喜優惠」， 包括醒晨價歎全日早餐、10元9件麥樂雞等，優惠每日不同，內文附4大優惠貼士，以及$2新地筒、$3蘋果批和$4奶昔電子優惠券！

麥當勞2020年元旦又有快閃優惠，由1月1日起，一連8日都有不同限定優惠，而且只限一天！即睇八日優惠邊款最適合你！

麥當勞Facebook 截圖

☀️1月1日元旦 ── 早餐全日供應☀️

首日頭炮是今天的「全日醒晨價歎全日早餐」，更有跟Skippy花生醬及鷹嘜煉奶合作製成的奶醬口味熱香餅強勢回歸！全日早餐將於2020年1月1日凌晨4時至晚上11時59分期間供應！👇 Click 圖片看3款早餐優錢 👇

👇1月2日至1月7日其餘麥當勞優惠包括👇

+ 3 + 2

😎麥當勞2020優惠必知4大貼士😎

+ 5 + 4 + 3

🥳麥當勞3張電子優惠券🥳

麥當勞除了連續八日驚喜優惠外，還在Facebook專頁發放3張電子優惠券，有$2新地筒、$3蘋果批及$4奶昔，當中仲可以選擇近期大熱回歸的雲呢拿味奶昔！

小編已為大家準備好麥當勞電子優惠券，優惠期由12月30日至2020年1月8日星期一至五上午11時後。👇立即Save低優惠券👇

☀️同場加映：5間傳統懷舊早茶推介☀

元旦日早上除了吃全日早餐，飲早茶亦是不錯的選擇。推介以下5間懷舊茶樓，間間「打鑼咁早」開門，全部用平民價就吃到如大包、鵪鶉、臘腸卷等傳統點心，尋味香港老時光。（文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準）

【1】中西區蓮香茶室——歎世紀招牌蓮蓉包、茶博士沖水滾靚茶

開業超過90年，年頭轉為「蓮香樓」的老伙計接手，除店名以外，一切食物、用具及裝修風格依舊。不可不知這店初期是賣鬆糕酥餅的，以蓮蓉夠香而聞名，所以茶室仍有保留門旁一角作「蓮香老餅家」。上樓吃點心就必吃招牌蓮蓉包，點心車一推出新鮮蒸包，立刻就搶空。另一特點是有「茶博士」用大水煲沖茶，而其他點心如豬膶燒賣、蛋黃千層糕、西洋菜牛肉球亦廣受食客推介。

蓮香茶室 地址：中環威靈頓街160-164號 營業時間：6:00am – 10:00pm

😍😍😍按圖看「蓮香茶室」環境及食物相片😍😍😍

+ 6 + 5 + 4

想知道其餘4間美味早茶推介，請按以下連結閱讀 👇👇👇😍港式飲茶｜5間傳統懷舊早茶推介 蓮香老字號、新龍城雀友至愛