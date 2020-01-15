AXA安盛夥4間醫療機構推慢性病管理計劃　提供12個月健康服務

AXA安盛宣布夥同4間本地醫療機構，推出慢性疾病管理計劃，向糖尿病，高血壓，高血脂及痛風患者，提供包括門診醫療諮詢、周年綜合評估及營養師諮詢等健康服務。

健康目標達標可獲保費折扣

AXA安盛與香港中文大學醫務中心、香港糖尿病專科中心、養和醫療集團及尚至醫療集團合作推出該個計劃，所有「AXA安盛智尊守慧醫療保障」的合資格客戶即可獲參加資格。客戶將接受為期12個月的醫療服務，可從4間醫療機構中，選擇一間為指定醫療服務供應商，並可在計劃期內接受4次慢性疾病門診服務、一次營養師諮詢服務、一次由內分泌科醫生，或專科醫生提供的周年綜合評估及護理諮詢服務。

此外，註冊醫生會為客戶提供初步醫療諮詢及跟進覆診，並度身設定健康目標，若然計劃完結時各項指數達標，客戶即可獲得10%保費折扣。計劃亦為慢性病患者提供藥物安排，設有「包括藥物」的選項以提供預設藥物名單內的藥物，或客戶可以優惠價錢另選於名單以外的藥物 。

AXA安盛醫務總監——醫療及僱員福利業務邱家駿醫生指出，希望新計劃能更有效地針對不同慢性疾病，由專業醫療機構為客戶提供適切治療方案以至預防建議，未來將與更多醫療機構推出不同類型的合作，提供更具彈性的保障項目及多元的健康管理訊息。