AXA安盛稱7月內地投保客減少　惟對整體銷售影響不大

《逃犯條例》引發的抗爭浪潮持續兩個多月未獲平息，影響內地旅客來港意欲，有報道指內地客保險產品銷售大受打擊。AXA安盛候任行政總裁尹玄慧表示，7月內地客投保有所減少，但暫時對業務影響不大。

醫保產品銷情佳助抵銷影響

有報道指，近月內地旅客數目大減，令部分保險經紀生意遭受重創，並計劃轉至澳門為內地客簽單。尹玄慧出席傳媒午宴時指，7月來港投保的內地客確有減少迹象，但由於新推出的自願醫保產品銷情勝預期，抵銷部分影響，但實際情況仍需時觀察。

她透露，內地客約佔公司整體保單銷售25%，比例與行業大致相同，但公司產品較多元化，相信不會受太大衝擊。尹玄慧又透露，隨着示威者及警方衝突加劇，中小企客戶對保障罷工、暴動等的保險產品查詢有所增加。同場的萬寧北亞區行政總裁范國華（Gordon Farquhar）則表示，全港各行各業均受本港社會局勢影響，公司亦不能例外，強調會以客戶及員工安全為首要考慮。

AXA安盛候任行政總裁尹玄慧表示，隨着示威者及警方衝突加劇，中小企客戶對保障罷工、暴動等的保險產品查詢有所增加。（資料圖片）

AXA安盛夥萬寧推健康計劃

此外，AXA安盛與萬寧宣布合作推出健康計劃，購買AXA指定醫保計劃的受保人，可於萬寧分店接受每年4次由藥劑師提供的免費諮詢及基本健康檢查，有需要可獲轉介至營養師。

AXA安盛首席壽險產品總監左偉豪表示，公司去年推出新的保障概念「Better Me」，而今次雙方合作為重要一環，期望可將健康支援服務帶入社區。萬寧業務經理及總藥劑師趙國亮則稱，公司現時約350間分店中，53間有藥劑師提供服務，未來會視乎需求擴充團隊，以繼續加強萬寧藥劑師於社區的基層醫療角色。