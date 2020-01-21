受英國脱歐影響　摩根大通倫敦公司將搬離

美國摩根大通銀行表示，該行已在巴黎市中心購買了一棟可容納450人的新大樓。這是該行在英國「脱歐」之後，將分部遷出倫敦的計劃的最新舉措。

《法新社》報道，該銀行在一份聲明中表示，新員工將加入已經在法國首都工作的260名員工的行列。該行法國業務董事總經理表示：「經過多次改革，考慮到巴黎基礎設施的固有條件，現在是我們在這裏投資，讓更多員工在這裏定居的理想時機。」

該聲明補充稱，此舉「將使該銀行有機會在法國尋求增長，符合其繼續無縫的服務來自歐洲大陸主要城市（包括法蘭克福、盧森堡和都柏林）的歐洲客戶的戰略」。

英國退出歐盟將於本月底生效，為2020年底之前的過渡期鋪平道路。

促進巴黎金融業發展的組織巴黎Europlace在1月初表示，近期一共有多達4,000名員工搬遷入巴黎市內，法國首都因此受益。

摩根大通倫敦分公司將搬至法國巴黎。（Reuters）

這家美國銀行於2019年2月在法國開設了一家新的分公司，僱傭了400名員工，其中的大多數人之前都在倫敦工作。

摩根大通在巴黎選擇的建築位於聖奧諾雷廣場。它與位於旺多姆廣場的總部相連，在2020年底完成改造工作後，最終可以進行各種交易活動。