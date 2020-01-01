中國駐聯合國原副代表認為英國脱歐對華不利　特朗普卻可一箭雙鵰

中國常駐日內瓦聯合國代表團原副代表周小明認為，中國內心是不贊成英國脱歐的，但對美國來說，英國脱歐可以達到一箭雙鵰的目的。今後美國施壓極有可能導致英國在對華立場上出現前後矛盾和反覆。

2019年12月4日，英國首相約翰遜對華為問題表示，不能損害至關重要的國家安全。英媒評論稱，約翰遜對華為的態度轉趨強硬。（VCG）

綜合媒體2019年12月31日報道，中國常駐日內瓦聯合國代表團原副代表周小明認為，中國內心是不贊成英國脱歐的。因為一個強大的歐盟符合中國的利益。中國希望世界不是單極的，而是多極的，而歐盟則是其中重要一極。

然而，周小明指出，對美國特朗普（Donald Trump）政府來說，英國脱歐可以達到一箭雙鵰的目的：既削弱歐盟，降低歐盟成為美國競爭對手的可能性，又可能讓英國孤獨無援，從而對美國更加依賴，更加順從。

在美國正在組成國際反華聯盟的背景下，中英關係中的美國因素將越來越突出。中英關係必將承受美國強大的壓力，不可避免地受到美國的干擾和破壞。在中美對立的情況下，英國根據自身利益獨立做出決定，有時將非常困難。

英國廣播公司（BBC）6月13日報道，中國駐英國大使劉曉明向英國政府發出警告稱，如果不讓中國電訊業巨頭華為參與開發5G網絡，將損害中國與英國的貿易和投資關係。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）12月4日針對華為問題表示，將基於國家安全及情報分享，來決定中國電訊企業能否參與5G建設。媒體評論稱，歐洲對華為的態度正在轉趨強硬。

約翰遜說，英國不能損害關鍵的國家安全，以及傷害與其他五眼聯盟（Five Eyes）夥伴合作的能力。約翰遜強調，國家安全情報分享將會是英國做出華為問題相關決定時的關鍵準則。

英國《每日郵報》12月29日消息，英國首相約翰遜將在2020年1月的第三週，與英國國家安全委員會商談，最終敲定是否讓華為參與該國網絡「重要升級」。

周小明認為，今後美國施壓極有可能導致英國在對華立場上出現前後矛盾和反覆，做出一些傷害中英雙方利益的事情。他稱，中英關係因而出現波折，甚至倒退，不是不可想象的。