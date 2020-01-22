美國確診新型冠狀病毒肺炎　美股收跌

美股全線下挫，從歷史高點回落，道指跌超150點，因新型冠狀病毒的出現令避險情緒升温。

美國三大股指1月21日低開後一度震盪回升，午盤後新型冠狀病毒傳播消息引發避險情緒，截至收盤，道指跌152.05點，跌幅0.52%，報29196.04點，納指跌0.19%，報9370.81點，標普500指數跌0.27%，報3320.79點。

標普500指數11個板塊中有7個板塊下跌，4個板塊上漲。其中，能源板塊領跌，房地產板塊領漲。

美國發現第一例新型冠狀病毒肺炎，打擊投資者做多情緒。（VCG）

個股方面，波音收盤大跌3.35%。據知情人士透露，波音公司正與銀行就100億美元或更多的借款進行談判，該公司正面臨兩起致命的737 Max飛機墜毀事故造成的最嚴重的危機。知情人士表示，到目前為止，該公司已經從銀行獲得了至少60億美元的貸款，並正在與其他銀行談判，以獲得更多的貸款。

特斯拉收盤暴漲7.19%。對特斯拉最樂觀的華爾街分析師預測，這家電動汽車製造商的股價2020年將加速上漲，到2021年初，預計將漲至640美元至960美元之間。New Street Research分析師皮埃爾·費拉居（Pierre Ferragu）預計，到2025年，該公司每年將銷售200萬至300萬輛汽車，實現行業領先的利潤率，證明其市值在2,300億至3,500億美元之間是合理的，這相當於每股1,100美元至1,700美元。

消息面上，美國疾控中心宣布新型冠狀病毒在美首例感染案例，是華盛頓州斯諾霍米什縣（Snohomish County）居民，從中國武漢周邊地區旅行回美后出現了症狀，此前因肺炎住院，1月20日下午被證實感染了冠狀病毒。受此影響，美股酒店類股、航空類股集體下跌。

瑞信分析師上調標普指數目標

對於後市，瑞士信貸策略師Jonathan Golub將標準普爾500指數的2020年目標從之前的3425點提高至3600點，實現目標取決於三大因素，首先是美國國內經濟2020年上半年進一步走強，其次，他表示能源和大型科技股面臨的阻力今年將逆轉，這將推動周期性股票的收益增長，第三，市盈率可能有更大的擴展空間。

荷蘭合作銀行外匯策略主管Jane Foley認為，全球貿易形勢改善令不少投資者認為全球增長面臨的負面威脅有所減弱。但目前這種前所未有的低波動性的風險在於，投資者開始表現得好像股票等高風險資產永遠不會下跌，這將是典型的泡沫行為。

KeyBank首席投資官George Mateyo表示，全球貿易形勢緩和及財報季開頭良好提振了市場信心，但最近幾周股票估值明顯上升，標普500指數的預期市盈率達到了18.8倍，遠高於歷史平均水平，因此市場出現回調並不意外。