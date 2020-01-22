陳國強辭任電視廣播主席　將悉售手上持股　開展退休生活

電視廣播（0511，TVB）宣布，陳國強博士辭任公司董事局主席及非執行董事職務，下月4日生效。

與此同時，作為Young Lion Holdings Limited﹙電視廣播大股東﹚股東之間之建議股權重組之一部份，陳國強已就出售彼於YLH股份之權益簽署有條件買賣協議。是項建議交易仍須獲得通訊事務管理局批准。

交易完成後，陳國強將不再持有電視廣播任何股份權益。他亦通知，將於此後開展退休生活。

持股較少 惟擁逾半投票權

資料顯示，TVB的最大股東為Young Lion，持股比例為26%。黎瑞剛旗下的華人文化持有Young Lion股權79.01%，王雪紅及陳國強分別持有14.99%及6%。

由於Young Lion為同股不同股權架構的公司，陳國強持股較少，卻擁有逾半投票權。同時本地免費電視節目服務持牌人必須為受限制表決控權人限制，所以當陳國強退出，必須物色一及合資格的香港人持牌人。

2011年入股TVB

陳國強﹑王雪紅與基金Providence Equity Partners於2011年，透過斥資95億元購入邵氏香港股權，再入主TVB。在2015年4月，通訊事務管理局宣布，批准TVB股權結構變動申請，而TVB亦發出公告，指出黎瑞剛名下的投資公司完成投資交易，入股TVB控股公司Young Lion。

陳國強自2011年4月獲委任為TVB非執行董事，並於2015年1月成為公司董事局主席及行政委員會主席，黎瑞剛則於2016年10月成為公司非執行董事及董事局副主席。