美股創歷史新高後回吐　IBM大漲

美股三大指數個別發展，道指收跌9.77點，報29186.27點，跌幅為0.03%；標普500指數升0.96點，報3321.75點，漲幅為0.03%；納指升12.96點，報9383.77點，漲幅為0.14%。

標普500指數11個板塊中有6個板塊上漲，5個板塊下跌。其中，科技板塊領漲，能源板塊領跌。

美股收盤漲跌互現，標普納指創盤中新高。（VCG）

其中，由於季度業績超出分析師預期，IBM股價上漲了3％，IBM同時還發布了高於預期的2020年營收指引。IBM表示正迅速將其現有業務轉向混合雲業務，這些轉型將使IBM在2020年增強競爭力並增加營收。

與此同時，蘋果股價上漲0.4％，創歷史新高319.99美元。特斯拉股價上漲4.1％，市值突破1000億美元。芯片股也集體走高， VanEck半導體ETF（SMH）上漲了0.8％，英特爾和Teradyne分別上漲了2.8％以上。但奈飛收盤下跌3.6％，削弱了科技股部分漲幅，而波音股價也下跌超過1％。

熱門中概股漲跌不一，阿里巴巴跌0.12%，京東漲2.27%，百度跌1.68%，拼多多跌1.22%，網易跌0.19%，瑞幸咖啡跌8.20%，趣頭條漲9.13%。

到目前為止，超過10％的標普500指數成分公司已發佈了最新的季度業績。 FactSet數據顯示，在這些公司中，有75％的企業業績好於預期。Chaikin Analytics首席市場策略師盧梭（Dan Russo）表示：「目前發佈的企業財報已足以讓市場繼續走高，投資者也在不斷把現在的盈利情況與去年的作對比，重新考慮企業收益增長變化。」

市場研究公司ThinkMarkets的宏觀策略師貝瑟爾（Bethel Loh）在研究報告中表示，「看起來市場上的風險偏好情緒正在恢復，認為形勢最終將恢復正常，就像歷史上的情況一樣。」他還補充道：「這促使投資者將昨日的大規模拋售當成了一個機會，在美股企業財報季開始之際調整頭寸。」

投資公司Heritage Capital的總裁保羅（Paul Schatz）表示，美股市場的基礎「堅如磐石」，但他指出，從目前的股市水平看來，投資者可能已經變得過於貪婪。