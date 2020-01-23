大喜屋通過上市聆訊　去年12月收入跌13%　料全年純利大幅減少

擁有「大喜屋」、「極尚大瀛喜」等日式放題品牌的大喜屋，早前通過上市聆訊後更新上市文件，指由於受社會風波影響，去年12月收入按年減13%，每月接客人次跌6%，去年6月至11月期間每月收入減少3%至32%。

集團解釋，由於受社會風波影響，去年6月至11月期間接客人次整體減少及經營成本增加，導致期內每月平均純利大幅減少，特別是去年6月開業大喜屋沙田店聘請更多員工，致使員工成本上升。

大喜屋預期，截至今年3月底年度純利將大幅減少，主要由於大喜屋銅鑼灣店於去年3月關閉、新開業大喜屋沙田店所產生的前期成本，以及社會風波導致接客人次減少。公司補充，自6月以來的社會風波已驅趕顧客、食客及遊客，惟董事認為此因素屬臨時性，並非總體需求萎縮的跡象。

餐廳獲減最多兩成租金 慳170萬元

為應對上述影響，集團已採取措施，包括與業主磋商削減餐廳租金、增加市場推廣活動及宣傳以及提升危機管理培訓。集團旗下8間餐廳的業主已同意每月削減10至20%的租金，為期2至4個月，為集團該財年節省170萬元租金付款；曾於去年10月停業兩天的一間餐廳亦獲得一次性兩天的租金削減，集團將繼續與其他餐廳業主磋商減租事宜。

另外，大喜屋亦採取若干措施控制營運成本，如減少使用獨立第三方服務提供商提供的臨時工，以及重組總部的行政及支持職能，令截至2019年11月共計節省約910萬元。