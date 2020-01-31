【武漢肺炎】至少10間保險公司加推保障　友邦：倘確診賠1.5萬　

武漢肺炎疫情有持續擴大趨勢，市民除了買口罩自救，多間保險公司亦相繼推出針對新型冠狀病毒的額外保障。友邦（AIA，1299）香港最新宣布，向客戶加推免費額外保障，若確診新型冠狀病毒而須進行隔離，將獲1.5萬元賠償。

截至目前，本港已有至少10間保險公司針對疫情提供額外保障，包括友邦、保誠、宏利、AXA安盛、保柏、富衛、富通、永明金融、中銀人壽及虛擬保險公司Bowtie（保泰人壽）。

倘遭隔離每日獲賠700元

友邦香港宣布，為所有個人保險及團體保險客戶，提供免費額外保障並放寬賠償支援措施。首先， 若確診新型冠狀病毒而須進行隔離，將獲一筆過「診斷賠償」1.5萬元；全新個人保險客戶可額外獲發每日700港元、最長30日的「隔離賠償」；若因染上新型冠狀病毒離世，將獲發放15萬元「身故賠償」。

友邦同時宣布放寬賠償支援措施，包括豁免保單等候期、放寬住院限制、放寬指定中國內地醫院限制、放寬理賠申請遞交時間限制以及藥物或治療項目保障。

友邦宣布為確診新型冠狀病毒而須受隔離的客戶，提供每日700元的現金賠償。（資料圖片）

保誠額外住院保障每日600元

除了友邦，本港各間主要保險公司均已就疫情加推保障。其中保誠上周四（23日）宣布向所有個人及團體醫療住院保單客戶提供額外保障，若確診新型冠狀病毒而需住院，將獲享免費額外住院現金保障，每日600港元、長達45日，而且不設等候期。保障期暫設為由1月23日至4月30日。

宏利香港早前亦公布，由即日起至4月30日，為所有個人理財保險產品、團體醫療住院保單的現有及全新客戶提供額外保障，包括若受保客戶不幸確診新型冠狀病毒而需住院，提供每日600元、最長45日的住院現金保障；若被香港或澳門政府指令強制隔離，將就每宗個案提供一筆過特別現金保障3,000元；若確診新型冠狀病毒，因應家人或需受家居隔離，將提供一筆過特別現金保障2,000元。

至於AXA安盛，直至4月30日，所有人壽或醫療保單的受保人，以及僱員福利住院保單的受保員工及家屬，若確診新型冠狀病毒而需住院，將自動獲免費額外住院現金保障，每日700元、最長45日，無需等候期；客戶在香港、澳門或內地懷疑或確診新型冠狀病毒個案，毋須申請住院預先批核，亦可以申請相關理賠，若然需要入住隔離病房，不論入住病房種類，均可申索合資格醫療費用。

主打醫療保險的保柏，上周亦已推出類似安排，即日起至5月31日之特別保障期間，公司現有客戶如確診新型冠狀病毒而需住院，可獲保障一切住院期間所需的治療費用，如因隔離原因需要入住更高級別病房，亦可豁免相關調整；其現有客戶如確診患病，並須留院接受治療，無論該受保人是否已有住院現金保障，均可獲長達45日的額外現金保障每日800元 。

虛擬保險公司Bowtie亦跟隨推出額外保障，由即日至4月30日，自願醫保計劃推出新型肺炎額外保障，若因任何呼吸系統問題而獲註冊西醫轉介的肺部X光檢測，或肺/胸腔電腦掃描(CT)，會獲全數賠償該費用，每位受保人於生效期內可使用一次；另若受保人因感染因新型冠狀病毒引起的肺炎需要住院或屬懷疑個案需要入住隔離宿舍，每人每日獲港幣600元的津貼，上限為30日。