【武漢肺炎】《彭博》﹕疫情或累全球經濟損失達1.2萬億元

專家估算，新型冠狀病毒對全球經濟的打擊，可能是2003年SARS爆發的3倍至4倍，當時全球經濟損失約400億美元。

按此推算，即今次疫情或引致全球經濟損失或高達1,600億美元（約1.2萬億元）。

據《彭博》報道，澳洲國立大學經濟學教授Warwick McKibbin表示，在過去17年來，中國經濟飛快增長，這意味着冠狀病毒爆發引發的全球性突發公衛事件，可能帶來更巨大的傷害。

他指出，這只是基於數學的計算，在SARS模型中看到的大部分GDP損失，主要源自於中國經濟放慢腳步，而中國經濟規模的擴大，意味着損失要更大得多。

中國第一季度經濟增速料受肺炎商情衝擊。（Reuters）

恐慌情緒致經濟損失

他強調，儘管因為危機仍在蔓延，而難以確定真正的損失，但這種影響主要會透過人類心理的變化來實現。經濟上最大的消耗更可能來自於恐慌，而不是死亡。

《彭博》經濟學家舒暢、Jamie Rush和歐樂鷹 （Tom Orlik）指出，回到2003年，中國只佔全球GDP的4%，如今已經達到17%，為當時的3倍至4倍，這代表對全球經濟的衝擊會強得多。

他們在最新的報告中指出，基於2003年SARS爆發的經驗，如果冠狀病毒對中國經濟造成嚴重但短暫的影響，中國第一季增速可能從2019年第四季的6%降至4.5%。

不排除香港首季經濟增長減1.7個百分點

報告指出，除中國內地以外，香港面臨最大的風險，如果疫情帶來嚴重但短暫的影響，香港2020年第一季經濟成長將減少1.7個百分點。根據彭博經濟研究，韓國和日本也將遭受打擊，而美國和歐元區則面臨約0.1個百分點的拖累。

經濟學家們說，如果疫情延長，病毒直到第二季才被控制，那麼中國2020年增長可能會放緩至5.6%。