蘋果成首間發盈警巨企　工銀國際：科技硬件板塊疫情後反彈將領先

疫情持續，蘋果公司成為首間發盈警的跨國巨企，明言肺炎影響iPhone在全球的生產，而中國需求疫弱，無法實現今年首季的收入預期。

中國現時是世界第二大經濟體，封城、關廠等防疫措施令中國製造業癱瘓，亦令內地消費者信心產生影響。不過，工銀國際發表報告指，科技硬件行業在疫情下影響有限，全年看總量需求將維持強勁，追溯非典時期，科技硬件板塊將在疫情得到控制後反彈領先市場。

手機需求受惠5G滲透

該行預計，中國手機市場後續可能會發生的不確定性包括：手機廠商新品發佈規劃考慮，手機廠商對庫存的安排，原計劃於首消化的庫存滯留，可能會帶動一波短期的市場競爭。

工銀國際指，首季通常是手機銷售最淡季，但全年仍看好5G滲透提升帶來的手機需求上揚。需求一直存在，只是面臨季度性抑制，後期將有望迎來反彈，主要競爭可能主要在下半年。

半導體產線影響較少

對於武漢「封城」帶來的影響，該行指半導體方面，武漢擁有長江存儲和武漢新芯工廠，面板方面有京東方、深天馬和華星光電的產線。但指半導體和面板產線自動化程度高，受影響較小。

終端研發方面，武漢有小米和華為研發、聯想武漢基地，前兩者主要涉及研發設計，遠端辦公可以實現，聯想主要涉及PC，可轉移至其他地區生產，影響可控。

小米近日發布小米10系列，搶攻手機高端市場。

視訊會議行業關注度提升

工銀國際指，為應對疫情，遠程辦公和視訊會議將成為企業辦公的重要途徑。5G應用正在和各垂直行業的融合不斷加深，會進一步突破視訊會議的邊界，未來空間可期，但尚需耐心和時間。

遊戲行業中期保持穩定

一些在家娛樂股近期熱炒，如手遊股，該行指，遊戲行業整體已經進入穩定增長期。除非出現一種新的遊戲媒體、模式或種類，遊戲行業在中期來看還是保持相對穩定。該行又指，在未來2年內，雲遊戲不會成為行業的主要增長引擎。對於線上視頻和直播平台，由於市民在家的時間增加，在短期內有利於提升其用戶流量和使用者停留時間，但視頻平台收入的增加或不及線上遊戲明顯。

電商行業交易量有下行壓力

該行指，由於履約成本和快遞時間都會相應增加，對電商的交易量帶來一定的下行壓力。但另一方面，需求端將依然保持強勁，某些類別的需求（例如個護用品和醫療產品）會激增。由於中國政府鼓勵市民留在家中，線上購物的用戶將有所增加。