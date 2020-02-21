全球百強創新機構榜單：華為等三家入選　宏達電首上榜

專業信息服務提供商科睿唯安19日發佈《德温特2020年度全球百強創新機構》報告。2020年有三家中國大陸企業入選「德温特2020年度全球百強創新機構」榜單，分別為華為、騰訊控股（0700）和小米（1810），其中騰訊為首次入選。

「德温特2020年度全球百強創新機構」的上榜機構分布於三大洲的14個國家和地區。美國上榜機構達到39家，數量居首。日本緊隨其後，有32家機構上榜。美日兩國的上榜機構之和接近榜單總數的四分之三。

華為入選德温特2020年度全球百強創新機構。（Reuters）

上榜機構的行業分布中，硬件與電子行業以38家上榜機構的數量位居各行業之首，比2019年增加3家。製造業和醫藥領域以16家上榜機構緊隨其後，電信和軟件行業各有8家上榜機構。

2020年的報告首度將分析範圍擴大到全球百強創新機構之外，揭示了創新市場的三大趨勢。

報告顯示，顛覆性企業的崛起正在稀釋傳統創新巨頭的發明市場份額，全球專利市場呈現碎片化趨勢。面對來自顛覆性企業的競爭，全球排名前1,000的大型機構在創新市場上的份額呈現縮水態勢。

創新環境呈碎片化

六年前，德温特世界專利索引中逾四分之一（27％）的發明源自排名前1,000的機構。今天，這一比例已經下降到18％。現在越來越多的專利是由小企業，甚至是個體企業家和發明家孵化而來。

全球創新環境正呈現碎片化趨勢。報告認為：大型企業必須學會更好地協作並探索非傳統的合作伙伴關係，否則存在落伍的風險。

報告還顯示了協作的重要性：創新正日益成為一項知識密集型的活動，並且隨着技術的融合，基礎科學和工程類學科更頻繁地相互結合，因此需要涉及多領域的專業知識。德温特世界專利索引中每項專利記錄列舉的發明機構平均數量呈上升趨勢，由2014年的2.84家上升到2019年的2.99家。

宏達電首度入選

在論及以上兩大趨勢時，科睿唯安知識產權集團首席分析師Ed White說：「當今世界的現代發明，從電話、電動汽車到醫療設備，都需要更精深、更豐富的專業知識，並且會涉及到之前看來毫不相干的學科領域。傳統上主導創新進程的大型機構要想在一個更為複雜和碎片化的創新生態系統中繼續佔據一席之地，就必須嘗試和擁抱新的合作模式。」

報告也展現出入選門檻的上升趨勢：入選「德温特全球百強創新機構」的分數門檻在過去六年間上浮了逾五分之一（22％）。2020年新上榜的六家機構分別是藤倉（Fujikura）、宏達電（HTC）、Immersion、微芯科技（Microchip）、施耐德電氣（Schneider Electric）和騰訊，它們在當下競爭激烈的創新環境中游刃有餘，自2015年以來平均排名躍升了250位。