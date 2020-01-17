【內地首例】腦內被植入晶片　72歲高位截癱患者用「意念」飲可樂

浙江大學日前宣布完成國內首例「植入式腦機接口臨床轉化研究」，讓72歲的高位截癱患者張伯用「意念」控制機械手臂，實現握手、喝水等動作，甚至可以在電腦上玩打麻雀的遊戲。

微電極植入示意圖。（網上圖片）

據內媒報道，兩年前張伯遭遇車禍，四肢完全癱瘓。在植入了腦機晶片後，他可以通過「意念」控制機械臂幫助自己遞送一瓶可樂，並完成吃喝動作。據介紹，張伯通過4個多月的互動訓練，才令操控流暢性大幅度上升。

完整過程如下：張伯在大腦中設想伸手取可樂的動作——腦電訊號經由大腦皮層內植入的電極傳輸到解碼器——機械臂開始根據指令轉動伸向可樂——調整「五指」把瓶身握緊——將可樂瓶內的飲管準確遞到張先生嘴邊。

報道稱，這項技術由浙大求是高等研究院「腦機接口」團隊在1月16日宣布完成，而張伯也是中國第一例植入式腦機接口臨床轉化研究的成果。此前在2015年，美國《科學》（Science）雜誌曾發表的研究報告，美國科學家在一名完全癱瘓的34歲美國人腦內植入晶片設備，可讓癱瘓者用意念操作機械手臂，做出自然流暢的動作，包括握手、拿啤酒瓶喝酒等。

張伯的訓練過程。（網上圖片）

而與先前美國的案例不同，浙大聲稱其技術的精准度更高，同時張伯的案例首次證明高齡患者利用植入式腦機接口進行複雜而有效的運動控制的可行性。

目前腦機接口技術主要被用於漸凍症、高位截癱等患者的肢體運動功能重建活動。業內人士表示，張伯的這套方案是將電極直接插入神經元細胞非植入式採集腦電訊號，是一個人和機器互相適應、互相磨合的過程。

（IT之家/浙江之聲）