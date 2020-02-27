【新冠肺炎】疫情衝擊經濟　亞洲區內多國出招抗逆

為提振經濟，減弱新冠肺炎疫情蔓延帶來的衝擊，亞洲各國和地區相繼出台經濟對策。

據《日本經濟新聞》當地時間2月26日報道，新加坡政府2月18日發佈的2020財政年度（2020年4月至2021年3月）預算，列入了總額為64億新加坡元的資金，用於應對新冠肺炎疫情。政府將針對所有企業，以平均每家企業15,000新加坡元為上限，返還25%的法人税，還將對190萬名企業員工給予工資補貼。

政府還對深受打擊的旅遊、航空、零售、餐飲、出租車等行業採取個別援助措施，其中包括對酒店、綜合度假設施返還10%至30%的固定資產税等內容。政府還決定以支持家庭經濟的名義，對21歲以上民眾，按其收入情況發放100新加坡元至300新加坡元現金。

旅遊業是受新冠肺炎衝擊最重的行業之一。（新華社）

報道介紹，泰國也於2月上旬發佈新冠肺炎疫情對策，內容包括延長旅遊公司等企業償還貸款的期限，降低住房貸款利率等等。乘客劇減的航空公司所需繳納的燃油税，也將被減免至9月。

報道稱，韓國政府將面向國內廉價航空公司提供或高達3,000億韓圜的緊急融資。國有政策性銀行韓國產業銀行將提供必要額度的貸款。機場設施使用費將延期3個月徵收。

在中國，政府加大了對企業的資金支持力度。北京時間2月25日，中國國務院總理李克強主持召開國務院常務會議，指出增加再貸款、再貼現額度5,000億元人民幣，重點用於中小銀行加大對中小微企業信貸支持。同時，下調支農、支小再貸款利率0.25個百分點至2.5%。

6月底前，對地方法人銀行新發放不高於貸款市場報價利率加50個基點的普惠型小微企業貸款，允許等額申請再貸款資金。鼓勵引導全國性商業銀行加大對小微企業信貸投放力度，努力使小微貸款利率比上年有明顯下降。國有大型銀行上半年普惠型小微企業貸款餘額按年增速要力爭不低於30%。政策性銀行將增加3,500億元專項信貸額度，以優惠利率向民營、中小微企業發放。

此外，現在中國香港特區政府為應對疫情出台了總額為300億港元（1港元約合0.1283美元）的經濟對策，主要內容是對旅行社、餐館、零售店、負責辦公樓清潔的公司給予補貼。特區政府也將對幼兒園、低收入家庭和學生髮放現金，還考慮對口罩生產企業給予補貼。

報道稱，中國台灣地區也在編制特別預算，將對旅遊、運輸等遭受疫情打擊的行業實施減税或發放補貼。