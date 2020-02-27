萊坊：樓價不會像2003年暴瀉　零售市道慘過沙士

萊坊發表《香港每月物業市場報告》，指出新型冠狀病毒爆發為香港甲級寫字樓市場帶來新威脅；住宅方面，萊坊料住宅樓價不會像2003年沙士爆發期間大幅度下跌；零售物業市場則在上半年持續疲弱，料是次疫情較沙士影響更嚴重。

該行稱，港島區超甲級寫字樓市場受到的打擊最大，1月份租金按年下跌20%，不少企業將其擴充計劃擱置。至於九龍區甲級寫字樓市場，留意到實地視察和租戶搬遷的活動都顯著減少，主要有不少公司推遲擴張或搬遷計劃，以節省開支。該行認為在需求低迷及供應充足下，相信在未來數月租戶有一定的主導權。

住宅物業市場方面，萊坊認為買賣雙方普遍採取觀望態度，發展商亦放慢推盤和銷售貨尾的步伐，不過近期有不少大額賣地，反映發展商對長遠市場前景的態度仍然樂觀。萊坊相信，病毒對市場的影響不可能是無限期，因此預料一般住宅的樓價不會像2003年沙士爆發期間那樣大幅度下跌。

至於零售物業市場，萊坊指出因疫情爆發令不少零售租賃活動被暫緩，即使是臨時零售空間的短期租賃亦受到影響，快閃店不再流行。另外，由於大部份市民都留在家及減少外出，所有的零售和娛樂場所的人流都有限，令銷售額下跌，有部份零售商和餐廳已經關閉一些分店，同時已有國際品牌撤出香港。

萊坊預計疫情對市場的影響將比沙士的影響更為嚴重，預期經濟反彈和市場復甦需要更長的時間，料疲弱的零售環境在2020年上半年會持續。