【零售嚴冬】1月零售銷售跌幅擴大至21.4%　連插12個月遜預期

本地零售數據連跌12個月，據政府最新統計，2020年1月的零售業總銷貨價值的臨時估計為378億元，按年下跌21.4%。2019年12月的零售業總銷貨價值的修訂估計按年下跌19.4%。

政府統計處指，由於今年農曆新年在1月25日，但去年則在2月5日，因此2020年1月份數字與2019年1月數字的按年比較或受某程度影響。

2020年1月珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值按年下跌41.6%；食品、酒類飲品及煙草下跌6.8%；其他未分類消費品下跌12.1%；藥物及化妝品下跌32.3%；服裝下跌28.9%；百貨公司貨品下跌27%；電器及其他未分類耐用消費品跌20.4%；汽車及汽車零件跌20.2%；鞋類、有關製品及其他衣物配件下跌21.6%；傢具及固定裝置下跌22%。至於超級市場貨品的銷貨價值按年上升10.2；燃料升12.3%。

截至2020年1月底的三個月，經季節性調整的零售業總銷貨價值的臨時估計按季下跌2.7%，而經季節性調整的零售業總銷貨數量的臨時估計則下跌2.5%。

農曆新年因素無法扭轉零售跌勢

政府發言人表示，儘管農曆新年今年在1月底，去年則在2月初，對2020年1月零售業表現應有提振作用，但當月零售業銷售繼續錄得顯著跌幅。

發言人進一步指出，新型冠狀病毒的威脅令訪港旅遊業近乎停頓和對與消費相關的活動造成嚴重干擾，零售業的業務環境最近已變得更為嚴峻。政府會密切留意相關情況，以及其對整體經濟及就業市場的影響。