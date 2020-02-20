【武漢肺炎】飲食、零售業首當其衝　即睇36企業減薪、裁員狀況

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情持續未止，使多個行業的生意及日常營運大受影響，部份企業更因此得停業、縮減工時、裁員甚至結業，至令受影響打工仔得面對減薪、收入不穩及失業的困擾。 本文將整合香港飲食、零售及旅遊等6個行業，共36間企業在疫情下的營運狀況，讓大家對武漢肺炎如何影響經濟及市道有多一點理解。

不少打工仔近日失業。（《我們與惡的距離》劇照）

6個行業縮減人手的情況（按圖了解）：

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1. 飲食業

中式酒樓方面，稻香集團5間分店暫停營業，17間分店不做晚市時段；富臨集團旗下約20間餐館暫停營業，2,000名前線員工2月放3日無薪假。龍皇酒家2家香港分店暫停營業，員工放7日無薪假；彩福婚宴集團12間分店暫停營業，員工放無薪假；百樂門飲食集團部分員工放7日無薪假；囍慶藝廚酒家暫停營業；煌宴酒家員工放5日無薪假；百樂潮州酒家員工放無薪假。至於美心集團旗下的部分中菜館則縮短營業時間。

連鎖快餐店中，翠華餐廳4間分店結業。海皇粥店所有員工減薪兩成。非連鎖食店中，中菜館雲來軒暫停營業；咖啡店OAK by Choco Choco已結業；米芝蓮餐廳好旺角麵家亦將於本月底結業。

不過，飲食業中亦不少良心僱主願意與員工共渡時艱，「削上不瘦下」，如太興集團的管理層會8折出糧，叙福樓集團的正副主席會減一半人工，同時表明不會炒員工！

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2. 零售業

珠寶店方面，周大福40多間分店暫停營業，員工2月放最少6天年假，以及1日額外有薪假期，同時不獲發放1,500元超時津貼及600元勤工獎金；謝瑞麟16間分店暫停營業，前線及後勤員工放無薪假或年假；六福珠寶員工則每周放一日無薪假。

美容業方面，經營女性時裝品牌「Veeko」及「Wanko」，並有「Colourmix」化妝品品牌等的威高國際，全體執行董事減薪6成；莎莎香港20間分行結業，三至五月基層員工減薪1成至1成5，高級管理層則減薪約4成，同時裁減不多於3%員工（約75人）。

至於家居用品店，實惠家居廣場的員工於2月至5月間放無薪假，中級及高級管理層平均減薪2成，執行董事則減薪4成。

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3. 旅遊業

經營麗星郵輪、星夢郵輪及水晶郵輪的雲頂郵輪，中級及高級管理層減薪2至5成。

4. 酒店業

油麻地Casa Deluxe Hotel決定於3月結業；隆堡柏寧頓酒店傳將於下月結業，並將酒店改建為寫字樓；泛海酒店集團旗下的海景嘉福洲際酒店、皇悅酒店及Best Western均有裁員。至於四季酒店、萬豪酒店、喜來登酒店及朗廷酒店，部分員工放無薪假。

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運輸及航空業

3間巴士公司，即九巴、新巴及城巴皆削減班次，司機工時減少，變相減薪。九巴2月12日起已有近200班九巴路線削減班次，司機收入減少四千至一萬港元；有新巴司機透露原本每月可達3萬港元的收入，削減班次變相無法超時工作，薪金減去1.3萬港元。

水上交通方面，噴射飛航七萬元以上月薪的員工將減薪12%，月薪三至七萬元則減薪10%，而月薪一萬至三萬港元就減薪8%。

航空公司方面，香港航空裁員約400人，包括機組人員及後勤員工。地勤人員每月最少放兩星期無薪假；國泰航空由3月1日至6月30日期間全體員工放無薪假三個星期。

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雪中送炭

以上列數受影響的企業，其實只屬冰山一角，事實上很多行業與公司（特別是中小企）亦一樣受着疫情持續的影響，艱難地經營着，而它們的僱員更是首當其衝受到影響的一群。在有些打工仔飯碗不保時，仍有工開的大家要好好留意，別讓自己成為裁員的首選。同時，多多關心身邊親朋好友的情況，因為說不定他們正處於嚴冬，需要人雪中送炭，卻又不好意思開口。

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