【黑色星期一】宏利逆市派定心丸　指股市未見環球性熊市

油價暴跌及新冠肺炎的雙重影響，亞洲股市今日（9日）大幅低開，隨後持續下挫，港股今早亦不例外，曾挫逾1,100點。宏利亞洲區財富及資產管理零售業務部區域主管李錦榮表示，目前市況波動是延續上星期對新型冠狀病毒肺炎疫情的不確定因素，籲臨近退休人士勿在如此市況中作極端決策。

他又指，目前股市未見到環球性熊市情況出現，但預防性措施對環球貿易、經濟活動帶來短期性影響。他亦提到債息現時已跌至低水平，提供的回報不太吸引。

另外，宏利投資管理推出「本息同享」退休投資系列「R每月派息股份類別」，有關基金適合希望有系統地投資並分階段拿取本金，但亦可以積極參與投資項目之踏入退休期人士，最低投資額為2萬元，渣打銀行為產品的分銷機構。

李錦榮籲臨近退休人士勿在如此市況中作極端決策。（網上擷圖）

產品挑選的三大基金選項，包括環球多元資產入息基金、優先證券收益基金，以及亞太房託產業基金。產品每月派發本息，分兩部分，包括「從投資組合的潛在收益中發放每月息率」，及「由已變現的資本收益及/或資本中額外派付特定年息2.5%」，但派息率不獲保證。而截至今年2月底，該3個基金的年度化派息率介乎4.9%至7.68%。

假設投資額為100萬港元，投資組合潛在收益為年股息率5.85%，加上額外派息2.5%，每月派息可共約6,810元。