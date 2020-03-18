【新冠肺炎】陳肇始無虛報申報表數字　政府口罩維持未爆疫情存量

俗稱武漢肺炎的新型冠狀病毒的疫情在全球蔓延，今日（18日）的立法會會議有多名議員關注政府的防疫措拖，以及政府與醫管局的防疫物資庫存。 醫學界議員陳沛然質疑有入境人士未有如實填寫申報表，追問局方有否懲處任何人士，食物及衞生局局長陳肇始只能回應：「我無數字喺手。」遭議員狂批。財經事務及庫務局局長劉怡翔回應物資策略時，重申物流署有1,000萬個口罩庫存量，估計足夠半年使用量，遭民主黨林卓廷斥計算有誤，「用太平盛世數據去推計，侮辱智慧。」

專家指本港正進入第二波爆發，即由海外回港的輸入個案。政府呼籲市民減少不必要的外遊。（資料圖片 / 張浩維攝）

近期由歐美等地輸入的新型冠狀病毒個案大增，衞生防護中心早前警告本港正面對「第二波爆發」。陳沛然在立法會上提及，衞生防護中心傳染病處主任張竹君早前已承認，有外遊返港的確診患者未有如實填寫健康報表，要求陳肇始交代過去有否因而追究及懲處任何人。

陳肇始在20分鐘的質詢時間內，不斷提及入境的防疫措拖非單靠健康申報表及量度對方的體溫，惟未有回應是否追究及懲處任何人。最終，陳沛然狠批陳肇始說很多話卻不答問題，陳肇始方說：「我無數字喺手」，聲稱稍後會補交資料。

陳肇始：與內地經貿密切封關不切實際

而資訊科技界莫乃光則質疑政府未有全面封關，陳肇始表示自2月7日起本港已無由內地輸入個案，而截至3月16日157宗個案中只有7宗是由內地入境。她強調，香港與內地的經貿人流關係密切，一刀切封所有關口是不實際；重申政府全因應全球疫情發展再調節現有措拖，強烈呼籲市民不要作非必要的外遊。

民主黨林卓廷則要求政府交代抗疫物品存量，及以會否訂立抗疫物品的儲備機制。劉怡翔表示，物流處現時有1,000萬個口罩庫存量，過去政府部月的每月使用口罩為110萬個，故推算足夠半年使用，他又提到物流處的口罩並不會分發給市民。



懲教署停承接物流署以外訂單 過去對外賣15萬個口罩

而根據政府另一書面回應指出，過去曾有有社福機構、學校等非政府組織向懲教署購買口罩，在2017至2019年平均每年合共約15萬個，但因應新型冠狀病毒病疫情，自2020年1月起懲教署已停止承接物流署以外的訂單。

林卓廷則怒斥：「你用太平盛世數據去推計，侮辱智慧。有疫情，我哋都知道用量會係五至六倍。」他不滿政府未有儲備機制令市民要四出奔波買口罩。劉怡翔則稱，物流處已經加緊購買口罩，「但我哋遇過預付同落訂後，有其他買家搶貨，或者其他國家實施禁止出口。」形容採購過程是困難，「物流署將啲供應商資料交咗給醫管局，希望協助加快採購（防疫物資）。」

劉怡翔又提到，政府在防疫抗疫基金下推出本地口罩生產資助計劃，推動在香港設立口罩生產線，積極增加地的口罩生產量。而早前商經局局長邱騰華早前則透露，已經與兩間口罩廠達初步協議，料本周內會批出資助額。