【異動股】京信通信去年虧轉盈　股價升逾5%

京信通信（2342）去年盈利1.52億元，轉虧為盈；派末期息每股1.2仙。京信現升5.6%，報3.04元。

期內，收入57.8億元，增長2%，受益於內地運營商加強移動網絡覆蓋和優化，以及5G逐步進入積極規模建設。毛利率增加4.9個百分點，升至30.7%。

中移動、聯通及中電信分別佔其收入30%、14.7%和10.5%。來自其他客戶（主要中國鐵塔和軌道交通通信）收入佔13.7%。不過，國際市場方面，來自國際客戶及核心設備製造商之收入下降12.7%，佔整體收入跌至28.4%，主要由於部 分區域尚未開始5G部署，而4G建設放緩導致。

按客戶劃分，去年來自中移動的收入上升3.1%，佔整體收入微升至30%。來自聯通的收入大幅上升63.5%，佔總收入上升至14.7%，來自中國電信的收入減少23%，佔總收入降至10.5%。

業務方面，天線及子系統業務收入按年減少1%，佔整體收入微跌至48.6%，主要由於隨著5G逐漸進入規模建設，集團策略性逐步退出傳統射頻業務，資源投放更有效針對5G新需求。網絡系統業務收入上升8.3%，佔總收入升至14.3%，以小基站為主打的無線接入產品收入大幅上升60.4%。來自服務收入升2%，佔總收入28.2%，隨著未來應用定制化的發展趨勢，管理層預期服務業務將朝著場景化、智能化方向發展。