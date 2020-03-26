頤海去年純利增38.8%　來自第三方收入增逾8成　遠超海底撈

海底撈火鍋調味料供應商頤海國際（1579）發放業績，去年多續38.8%至7.2億元（人民幣．下同），每股盈利0.741元，派末期息20.593分。

期內，收入升59.7%至42.8億元。

方便速食收入增122.3%

收入當中，火鍋調味料產品收入增長43.9%至28.1億元，佔整體收入65.7%。來自海底撈的銷售收入增39.3%至15.9億元；來自第三方銷售收入增長50.3%至12.2億元，錄較快增長。

頤海高速增長的方便速食業務，得益於經銷商渠道的持續下沉，及如便利店、火車站、旅遊景點等新渠道的持續擴展，方便速食收入按年增長122.3%，至近10億元，佔年度收入的23.3%。

第三方收入增逾8成 增速遠超關連方海底撈

整體收入而言，來自海底撈的收入佔比由2018年的43.9%，降至2019年的38.8%，整體收入增長41.1%。來自第三方經銷商收入佔比由2018年的47.1%，升至2019年的53.8%，整體收入增長82.4%。

至於電商渠道方面，公司在天貓、京東等電商平台擁有5家旗艦店，去年來自電商渠道的銷售增長26.4%至2.7億元，佔總收入佔比為6.4%。

海底撈停業或影響財務業績

對於疫情影響，頤海指，由於海底撈為集團最大客戶，門店停業時間延長可能影響集團的業務、經營及財務業績。集團已採取所有可能有效措施應對疫情對業務的影響。截至目前，集團第三方零售業務正常運行，將繼續留意有關狀況的變動，並於未來作出適時回應及調整。