【投資攻略】頤海股價3年累升15倍　海底撈供應商的增長故事

海底撈（6862）在內地開到成行成市，帶挈其同系公司兼湯料供應商頤海國際（1579）盈利急增，並在上周四（17日）創下56.05元的上市新高，本周稍為回吐，周五（25日）收報52.7元。海底撈在上周四亦創歷史新高38.1元，市值突破2,000億元，惟之後連跌4日才企穩，周五收報35.85元。

頤海得益海底撈門店快速擴張

海底撈的股價今年以來已升逾1倍，往績PE高達95倍，頤海國際升幅更誇張，今年以來升近1.7倍，往績PE達到87倍。回望頤海2016年7月上市時，招股價僅為3.3元，以周五收市52.7元計，股價升幅達到15倍。

翻看業績，2015年頤海的純利為1.25億元（人民幣．下同），到2018年已升至5.18億元，3年增長逾3倍。不過，公司目前的超高估值，相信已充分反映其增長速度；關鍵是此等增長速度，未來能否持續。

頤海過往的高速增長，很大原因是得益於海底撈的快速擴張，單計今年上半年，海底撈已增設130間分店，令門店數量達到593間，而平均翻枱率在高速擴張下，仍能維持4.8次的高水平，使其上半年純利增長41%至9.11億元，半年收入則首破百億，按年增長59%至116.9億元。

頤海今年以來股價跑贏海底撈。（資料來源：彭博）

頤海逐年減少海底撈依賴

頤海今年8月公布上半年業績，純利為2.92億元，按年增長54.1%，增長較海底撈更快。期內，收入16.6億元，按年增長65%，當中向海底撈的銷售收入為7.09億元，按年增31.2%，維持逐年增長。

但細看第三方經銷商的銷售收入，增長竟高達121.9%，至到8.05億元。來自第三方收入的高速增長，令公司除在業績，亦在股價上跑贏其「米飯班主」。

來自第三方經銷商的銷售收入，佔上半年總收入百分比升至48.7%，超過了海底撈。從下表可見，公司來自海底撈及其聯屬公司的收入雖逐年上升，但佔總收入的百分比則逐年下降，反映頤海對海底撈的依賴在不斷減少。

頤海來自海底撈及其聯屬的收入狀況。

方便速食收入按年增逾2倍

從產品分類去看，公司三類主要產品為火鍋調味料、中式複合調味料和方便速食。下圖可見，收入規模仍細的「方便速食」在上半年錄得逾2倍的爆發式增長，潛力亦不容忽視，頤海要繼續高速增長的故事，這塊業務可成新的原動力。

上半年，方便速食收入由去年同期的1.08億元，增長216.7%至3.41億元，佔總收入佔比由10.7%升至20.6%。公司指，這是得益於經銷商渠道的持續下沉，以及便利店、火車站、旅游景點等新渠道的持續擴展，配合廣告投放、推廣活動和節日促銷。

頤海2019年中期收入分佈，按產品分類。（資料來源：業績報告）

盈利大增，頤海上市後派息亦逐年增加，回饋股東，2016年末期派約0.04港元後，翌年派0.06港元，而今年宣派的2018年末期則派0.17元，較2016年增加逾3倍。

黃德几：估值貴現階段「上車」太遲

金利豐證券研究部執行董事黃德几指，目前要在本港股市選擇不受反修例、中美貿易戰影響的股票，便要北望神州，揀選有高速增長，亦不受政策干預的行業。他認為，頤海的估值「絕對係貴」，盈利必須有高速增長才可支持，若現階段無貨投資者「上車」，認為已經太遲。

頤海除了受惠海底撈快速擴張，方便速食收入亦增長逾2倍。黃德几指，方便速食業務是帶動頤海盈利增長的主要來源，但開拓新業務不代表要放棄舊有業務，未來要保持增速，兩者缺一不可。

他說，目前亦要留意頤海幾個風險，包括完成開設新廠房，維持食物安全和質量，與海底撈合作方面，他指頤海一直與海底撈保持長遠合作關係，證明頤海質素，相信海底撈不會貿然改變供應商，惟現時海底撈擴充已非常快，一旦門店開展速度減慢，會對頤海造成直接衝擊。